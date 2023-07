El adiós al actor Alan Arkin

Día negro y triste para los amantes del cine y para el ambiente hollywoodense. Ocurre que falleció el reconocido actor estadounidense Alan Arkin. Tenía ochenta y nueve años y podía jactarse de ser un hombre muy querido en el entorno. En su carrera como actor, contó con cuatro nominaciones a los premios de la Academia, siendo que en 2007 pudo hacerse de su propio Óscar por su papel en Little Miss Sunshine. Además de ello, había sido galardonado con otros premios: un Tony, un Bafta, un Globo de Oro, entre otros. La triste noticia fue confirmada por su agente Estelle Lasher. Y también por sus tres hijos (Adam, Matthew y Anthony), todos actores, pero no con un recorrido tan profuso como su padre, a través de un comunicado. La primicia la dio la agencia Reuters. Sus hijos expresaron: “Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista y hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, al que adoramos y a quien echaremos profundamente de menos”. Además se conoció que Arkin falleció en su casa de Carlsbad, una localidad marítima al sur de California.

Él había nacido en Nueva York, pero desde muy niño vivió en Los Ángeles. Creció en el seno de una familia muy humilde. De hecho, él mismo llegó a confesar que llegaron a vivir en la extrema pobreza. En una recordada entrevista con el periódico británico The Guardian, contó sobre su historia personal: “Tenía la sensación de que no existía. Mis padres eran personas maravillosas en muchos aspectos, pero no eran cariñosos. No recuerdo que ninguno de los dos me tocasen jamás. Me sentía ignorado hasta el punto en el que no existía, así que actuar era mi forma de agarrarme a la vida para no sentir que estaba muerto. Durante años, mi única forma de sentirme vivo fue sobre el escenario”.

Aunque es mundialmente famoso y reconocido por su rol como actor, también llegó a incursionar en otras ramas del arte, dado que en 1956, a sus veinte años, llegó a formar parte de una banda llamada The Tarriers. Incluso llegaron a lanzar una canción muy popular en Estados Unidos: The Banana Boat Song. Pero el paso por la música duró poco, aunque en el rubro dramático hizo de todo: cine, televisión, interpretación, dirección, escritura. Sus distintas nominaciones al Óscar se debieron a su actuación en las películas Ahí vienen los rusos, en 1967, El corazón es un cazador solitario, en 1969, y Argo, en 2012, además del ya citado premio en 2007. Justamente, a propósito de ello, ese papel en Little Miss Sunshine estuvo a punto de no hacerlo, ya que los directores, Valerie Faris y Jonathan Dayton, pensaban que Arkin era muy joven, que su salud era demasiado buena para interpretar a ese hombre tembloroso, drogadicto y frágil y que en la película tenía diez años más que él, o sea, ochenta. En una entrevista con The New York Times, él bromeó sobre aquella situación: “Fue el mejor rechazo que recibí en mi vida. Pensaron que estaba demasiado bien de salud”. Cuando ganó el Óscar, también hizo una nueva humorada al respecto: “Todo el mundo piensa que voy a palmarla el año que viene”. Las últimas novedades respecto a Arkin fueron susdiversas nominaciones que destacaban el papel que tuvo en la serie El método Kominsky, protagonizada por Michael Douglas. Hacía varios años ya que vivía en el sur de California junto a su tercera esposa, Suzanne Newlander. Sus dos matrimonios anteriores habían sido con Jeremy Yaffe (con quien tuvo un hijo) y Barbara Dana (con quien tuvo otros dos). En una vieja entrevista había expresado: “Tengo una relación con los árboles, las flores y el cielo. Para mí, ahora es algo muy profundo. No hay final. No hubo principio y no habrá final. Todos somos parte de una interminable corriente”.