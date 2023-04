El BAFICI se prepara para iniciar una potente edición

El próximo miércoles comenzará la edición 24 de BAFICI, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que se extenderá hasta el 1° de mayo.

Con más de 250 películas en más de 450 funciones y más de 30 actividades especiales en 15 sedes, la cita cinéfila por excelencia ofrecerá un panorama variado del cine actual.

Consultado por la importancia que siempre ha tenido en el festival la comedia, dice a diario Hoy Javier Porta Fouz, director artístico del festival: “En los festivales de cine y del género hay una mayor atención, lo veía en Locarno y Venecia en los últimos años, pero me parece que la programación de los festivales necesita replantearse, sobre todo en momentos en los que las películas duran menos en el circuito y, para ser un festival de grandes éxitos de otros festivales, cada vez tenés menos para elegir.

Entonces creo que hay que hacer una combinación entre las películas que andan circulando y que interesa mostrar en un festival y aquello que te define como festival, y creo que la personalidad del BAFICI tiene bastante que ver con la comedia, desde un lugar muy claro”.

Y continúa: “La comedia en este momento está muy desguarnecida. Se estrenan poquísimas, muy pocas. Hay comedia, pero la gente no la suele ver, pero en el BAFICI sí. Entonces parece que es un acto de resistencia, además de un acto de aplicación del gusto, te diría. A mí y al equipo nos gusta mucho. Y entonces el largometraje de apertura es una comedia, el largometraje de clausura es una comedia, seguimos teniendo la sección comedia, y hay comedias repartidas por las competencias. Pero sí, está muy presente en el BAFICI. Es una decisión muy a contracorriente de lo que sucede en otros festivales, e incluso de lo que sucede en la cartelera comercial. Es parte del espíritu del BAFICI y es importante porque es uno de los géneros más difíciles de hacer, que a la vez cuando funciona, es de los que más felicidad genera”. Sobre la película de apertura, Último recurso, su director, Matías Szulanski, cuenta a Hoy cómo se siente al tener que dar el puntapié inicial: “Estoy muy, muy contento por que la película tenga lugar en el BAFICI, y además por el lugar que se le dio. La verdad es un gran honor, aunque estoy un poquito asustado porque no quiero que genere muchas expectativas, nunca está bueno eso, para no desilusionarse, pero estoy muy contento e ilusionado”.

La programación y links de reserva de entradas se encuentran en la web Vivamos Cultura, y a través del WhatsApp de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 1150500147) podrá consultarse la programación.

Iair Michel Attías, tras el legado de su abuelo

El editor y realizador de cine Iair Michel Attías presentará en la sección Artes y Oficios de la edición 24 de BAFICI su ópera prima Catálogo para una familia, en la que va tras los pasos de su abuelo, el escultor Jorge Michel. “Me llevó mucho tiempo decidir hacer algo sobre esta historia, desde contactar a amigos y a familia política de mi abuelo, que era gente que no me conocía, hasta tocar las puertas de museos para ver si existía más obra que la que se conocía en el MALBA. Pero una vez que di el primer paso, ya no hubo vuelta atrás. Lo más difícil fue interpretar cuál debía ser mi rol en esta historia y en la película. Cuánto contar de ese pasado familiar errático, y cuánto de la búsqueda hoy, acá en el presente, 30 años más tarde. Y fueron de gran ayuda la editora, Verónica De Cata, y también Alejandra Almirón, que fue consultora de montaje y nos acompañó hasta que encontramos una estructura para el relato”, cuenta a Hoy Iair sobre el proyecto que tendrá su estreno el 21 de abril a las 18.20 en la sala 2 de El Cultural San Martín (CABA).