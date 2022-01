El brillo de Aston en la música urbana

Bautizado bajo el nombre de Gastón Guerra, este artista es más conocido como Aston. Tiene 20 años y es una promesa de la escena independiente. De forma reciente lanzó Blessed, pero también la canción Te vi, que es un single de música urbana centrada en sus primeras composiciones y melodías. Al respecto de la canción, revela: “Te vi es una oda al amor a primera vista, un monumento a todos esos deseos y fantasías que uno atraviesa cuando se encuentra con una cara nueva que le impacta inmediatamente, pero que sin dudas uno no encuentra el impacto en lo físico, sino en algo que ve más allá; como una conexión pasada y futura con esa persona, pero sin siquiera saber cómo su voz suena, cómo piensa o cómo se llama. No es casualidad la instrumentación orquestal de la canción, ya que creo que las orquestas y la música clásica en general fueron de los mejores acompañantes del fantaseo amoroso. Alguna vez escuché que cuando ves el amor a primera vista suenan violines de fondo, y dicho y hecho, no hubo escapatoria. Por otro lado también significa una lucha personal contra las trabas y miedos a lanzarse. Fue una producción que desde su creación a su lanzamiento llevó más de dos años, obviamente con epidemias y pandemias de por medio que no fueron de ayuda; pero también con otros impedimentos, que hubo muchas ganas de vencer y de desterrar para siempre”.

—¿Bajo qué circunstancias nace este proyecto? ¿A través de qué palabras lo describirías? ¿Qué sensaciones los atravesaron al poner manos a la obra?

—Blessed (“bendecido” en inglés) es una canción que nos representa mucho, tanto a mi mánager Abel como a mí. La escribí contando un poco nuestras historias de vida, cómo superamos diferentes cosas y salimos adelante. Por eso nos sentimos bendecidos.

—¿Cómo llevaste ese proceso en tu interior?

—Cuando fui al estudio a grabar esta canción, sentí toda esa energía y fuerza de la letra, saber que nadie me regaló nada y hoy puedo cumplir mi sueño. Y decidimos junto a mi equipo que el videoclip tenía que mostrar eso, el proceso de trabajo en el estudio, que junto a los escenarios son los lugares donde más cómodo me siento.

—¿Qué más podés contarnos sobre esta ­producción?

—Blessed es el segundo corte que sacamos en esta nueva etapa, y estoy muy contento con el resultado. La gente se identifica con la letra. Hace unos días tuve la posibilidad de abrir un show de L-Gante en Santa Fe y volver a los escenarios después de lo que fue la pandemia. Es lo que más me motiva.

—En este contexto de procesos creativos, ¿cuáles son tus referentes o personas a seguir al momento de componer y grabar?

—Mis referentes son Marval, Sergio Torres, Ysy A y muchos otros de los que están sonando en la escena argentina. Tengo mucha música por sacar, pasando por diferentes géneros, desde el trap, RKT, reggaeton, pero siempre con la actitud de donde vengo.