El cine nacional copa los estrenos de la semana

Esta semana son varias las producciones argentinas que se encontrarán con el público. Diario Hoy dialogó con varios realizadores y realizadoras para que cuenten el origen de los proyectos y más detalles.

“La idea de la película surge a partir de una nota que vimos en un diario con la guionista de la película Paula Lussi, en el que se contaba cómo se resolvían de manera singular instancias legales. Una era la de un hombre en Buenos Aires que vivía con nueve perros y que tenía problemas con el consorcio y los vecinos por esta situación y lograba resolverlo de una manera colectiva. Supimos desde siempre que Luis Machín tenía que ser el protagonista, él trabajó en El invierno de los raros, mi primera película, y ya cuando presentamos el proyecto al Incaa él estaba”, dice Rodrigo Guerrero, director de Siete perros, que tiene como protagonista a Luis Machín y los canes del título.

Por su parte, Guadalupe Yepes, directora de Corte, su ópera prima, otra de las novedades de este jueves, que narra el proceso de separación de una pareja, cuenta sobre el origen del filme: “Estaba escribiendo Desbarrancada, película que rodaré, y en el medio del proceso me sucedió algo que me dejó boquiabierta, no paralizada, sino al punto que me descolocó de lo que yo estaba escribiendo como artista y me llevó a necesitar empezar a entender esa situación que había atravesado y como muchos artistas lo hacemos. Lo hice a través de la escritura porque la idea disparadora era muy cinematográfica”.

“Esta no es una comedia a secas, es una comedia romántica, no es una película de carcajadas, es comedia con toques de espías; no soy un experto en géneros, pero sí sé que hago las películas que quiero contar, y siempre en lo que hago vas a encontrar un mix entre géneros, como acá que hay romance pero también algo de espías medio torpes y el proyecto está basado en algo real, una anécdota que yo viví. Generamos un celestinaje entre una muy amiga de mi mujer y un amigo de un amigo, y cuando lo conocí yo desconfié de todo lo que decía”, indicó Sebastián Schindel, director de Miénteme, coproducción chileno-argentina que llegó a Prime Video con los protagónicos de Florencia Peña, Benjamín Vicuña, Leonor Varela y Lucas Akoskin.