El crimen que inspiró a Twin Peaks tendrá libro y documental

Recientemente, el guionista Mark Frost reveló que el personaje de Laura Palmer estuvo inspirado en el caso de Hazel Drew, quien fue asesinada en Sand Lake, Nueva York, en 1908.

Pero ahora la productora Metabook Entertainment confirmó que el hecho criminal tendrá su propio libro, Blonde, Beautiful and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks, sobre el que, además, se hará una serie documental que “investigará los secretos, la corrupción y las políticas de género que los habitantes de un pueblo peque­ño intentaron mantener enterrados”.

La publicación del libro, escrito por David Bushman y Mark Givens, está prevista para 2021, pero la docuserie, a cargo de Benjamin Alfonsi, aún no tiene fecha.