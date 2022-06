El cuarto embarazo de Luisana Lopilato: ¿se viene una nena?

Luisana Lopilato y Michael Bublé comunicaron que su cuarto hijo estaba en camino el pasado 22 de febrero. La feliz noticia alegró a los seguidores de la pareja, que se consolidó como una de las preferidas del mundo del espectáculo nacional e internacional. La actriz y el cantante son padres de Noah (8), Elías (6) y Vida (3) y el sexo del bebé en camino todavía no fue revelado, por lo cual los fanáticos siguen atentos cada detalle.

Lopilato y Bublé son artistas reconocidos internacionalmente por su trabajo en los medios de comunicación, diferentes producciones de cine y TV y también se destacan por sus personalidades que lograron conquistar al público. Debido a esto, cada cosa que sucede en torno a sus vidas genera interés, como lo fue la salud de Noah quien en 2016 fue diagnosticado con cáncer. Los niños no suelen ser vistos en público y es poca la información que se conoce sobre ellos.

Por eso no llamó la atención que la pareja no revelara el sexo del nuevo integrante de la familia que está en camino. Luisana está atravesando su segundo trimestre de gestación y comparte el día a día del embarazo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no brinda mayores detalles al respecto, aunque sus seguidores están atentos a cada posteo para poder llegar a saber más sobre la actriz y esta etapa en la que se encuentra.

En ese sentido, la última publicación que realizó en sus redes sociales no pasó por alto. La actriz está recorriendo Italia y disfrutando de unos días de descanso entre paisajes soñados. Compartió postales desde Roma en las que se mostró feliz y posó en diferentes lugares como la Fontana di Trevi, una cita obligada para todo turista.

Y si bien la futura mamá no confirmó el sexo de su cuarto hijo, fue Darío Lopilato quien rompió con el hermetismo y durante una entrevista reciente reveló la información que su hermana y Bublé intentaban resguardar. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, comentó sin darse cuenta de que estaba terminando con la incógnita. Sin embargo, la familia no emitió más declaraciones al respecto.