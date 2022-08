El detalle en una selfie que compartió la China Suárez

Eugenia “China” Suárez es una de las figuras del mundo del espectáculo que más activa se mantiene en las redes sociales. A pesar de que hace todo lo posible para resguardar los aspectos más íntimos de su vida, tiende a compartir ciertos momentos de su vida cotidiana con aquellos usuarios que siguen sus cuentas. En esta oportunidad, compartió una selfie que se robó la atención de los fanáticos por un detalle peculiar sobre su teléfono celular.

Por estos tiempos su carrera actoral la llevó al vecino país de Uruguay para cumplir compromisos laborales. En esta oportunidad, grabará una película con Joaquín Furriel. Los actores tuvieron química desde el primer momento y se divierten durante las grabaciones de la producción cinematográfica.

La China sigue haciendo uso de su cuenta de Instagram, en la que alcanza más de seis millones de seguidores. Esta vez, utilizó como escenario el baño de su casa. Vestida con una calza negra y una remera blanca, posó frente al espejo del baño, apoyando el codo en la pared para recostarse.

La pose elegida dejó ver varios de sus tatuajes como un ancla sobre la muñeca derecha, un corazón en el dedo anular y un ratón que se tatuó en conmemoración de su amiga Sofía Sarkany, quien falleció el 29 de marzo de 2021. Pero también se pudo ver un detalle sobre la funda de su celular que llamó la atención de los seguidores.

Y es que la carcaza del celular está decorada con un sticker del Maneki-neko, que se trata del nombre con el que se conoce en Japón al gato de la suerte, al que según una leyenda se le atribuye brindarle buena suerte a quien lo posea.

Con este detalle, además, honra a su ascendencia, ya que su abuela materna nació en el seno de una familia japonesa que luego emigró a nuestras tierras. De hecho, el apodo que eligió la actriz en sus redes es el de “sangre japonesa”, aunque el seudónimo con el que se la conoce es China, debido a la forma de sus ojos.

“Tuve un tema con el embajador japonés. Mi hermano Agustín está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a él que el motivo era que me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó en una oportunidad.