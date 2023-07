El drama entre Nicole e Indiana suma un nuevo capítulo

La pelea entre la modelo Nicole Neumann y su hija Indiana -una de las tres que tuvo junto a su ex, el futbolista ya retirado Fabián “Poroto” Cubero- sigue escalando y parece no tener un fin en el corto plazo. No sólo hay una batalla legal en curso sino que las redes dan mucha cuenta de todo el conflicto. Así las cosas, Nicole compartió en su Instagram un collage con una serie de fotos amorosas y familiares por el cumpleaños de otra de sus hijas -Sienna, la menor, apodada “la Chuni”-. Lo más llamativo es que en todas las fotos, nueve en total, está la propia Nicole y sus hijas Sienna y Allegra, la del medio. En ninguna se la ve a Indiana. Es más, alguna hasta pareciera haber sido editada digitalmente para que no se alcance a ver a la mayor. Por todo, parece que la guerra entre madre e hija es con todo y no hay tregua a la vista.