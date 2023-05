El drama Ricky Maravilla: dos nuevas mujeres dicen ser sus hijas

El reconocido cantante tropical y cumbiero viene con poca paz durante estos últimos meses. Sucede que, tras una separación bastante problemática de Taki Natali, enfrenta un nuevo y para nada menor inconveniente. Sucede que dos nuevas mujeres aseguran ser hijas suyas y reclaman que él se haga el correspondiente examen de ADN para despejar dudas.

Ambas le habrían escrito por privado a Maravilla sin obtener respuesta alguna. Esta situación se suma a la de Guadalupe Oliva, hija no reconocida, quien desde hace tiempo está luchando por conocer la verdad sobre su identidad. De hecho, fue la propia Taki Natali quien se refirió al asunto, consultada en televisión. Allí, en conversación con el periodista Matías Vázquez, dijo: “Lo ignoró totalmente. Me dijo que hay muchas personas que aparecen así buscando fama, prensa, plata. Yo manejaba sus redes y fue ahí que encontré los mensajes. Dijo que no tenía nada que ver con estas chicas, que él siempre le había sido fiel a su esposa y que solamente tenía tres hijos varones. Que jamás había tenido una aventura”.

Quien también habló en televisión fue Guadalupe. Allí expresó, respecto a la aparición de estas dos nuevas mujeres: “Es algo nuevo. Me pone contenta de que si hay alguien más oculta se anime a reclamar sus derechos y su identidad, sobre todo”. Y agregó, además, que pudo comunicarse con uno de los hijos del cantante, aunque la respuesta no fue la esperada. “Yo me comuniqué con Quique para contarle mi historia y recibí una respuesta fría. Me dijo que ojalá tenga suerte, que confíe en Dios y que me mandaba muchas buenas energías, y quedó ahí”.