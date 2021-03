El fuerte lazo de Ricardo Fort y su hija

La heredera de la empresa de chocolates, Marta Fort, reveló, en diálogo con Ángel De Brito, en el programa Los ángeles de la mañana el particular lazo que mantiene con su padre, Ricardo Fort, a ocho años de su muerte.

La joven, de 17 años de edad, dijo: “Viste que hay mucha gente que le reza para los exámenes, a mí me mandaron un mensaje, incluso mis amigos me contaron que hacían lo mismo, que tenían básicamente en la librería una foto de mi papá en el cuerpo de un santo, y le rezaban y le ponían piedritas antes de un examen para aprobar. Yo no rezo, le hablo… a veces pienso en qué haría él en una situación. Te imaginás, proyectás lo que haría él. Rezar, no. Sí tengo en mi casa como un santuario, o algo así, que está en el cuarto de Gustavo (Martínez, su padrino y expareja de Fort), que tiene todas fotos de mi papá, hay muñecos y un montón de cosas”.