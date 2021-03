El recuerdo de Giannina Maradona

Luego de cumplirse cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, sus hijas continúan recordándolo. Esta vez fue Giannina, quien publicó una foto del Diez junto a Claudia Villafañe, en un recuerdo verdaderamente feliz mientras estaban en pareja. Junto a la imagen, posteó una reflexión.

"¿De dónde venimos? Yo, de estos dos gigantes... Que hicieron de mi lo que pudieron y yo, a su vez, lo que pude conmigo misma. ¿Bien o mal? La verdad es que no tengo idea de quién juzga a quién. Lo normal o lo que no es TANTO. Según quién y cuándo. Parámetros con los que yo no juego, no cuento. Ni idea. Vi de todo en mis 31 años y cada día me siento mas orgullosa de los padres que elegí. Y de lo que vamos a ser para siempre", escribió en Instagram.

