Mónica Antonópulos se casó en secreto

Se conocieron cuando conformaban el mismo elenco en un equipo de trabajo y el flechazo fue inmediato.



De esta manera, la actriz Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi comenzaron a frecuentarse y emprendieron un noviazgo con una incipiente convivencia.



Decidieron agrandar la familia y así fue como le dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Vale mencionar que ella tiene un heredero fruto de su relación con el actor de Jugate conmigo, Coraje Ábalos.



En plena pandemia y posterior confinamiento, la pareja mostraba el lado B de la vida puertas adentro con los trabajos online, la escolaridad de los niños y las rutinas de vida. Sin embargo, a pesar de la vida en ese contexto, los tortolitos decidieron

contraer nupcias en absoluto secreto para así vivir dicha experiencia en la intimidad.



Ahora, la diva explicó los pormenores de la decisión y confirmó que se convirtieron en marido y mujer en una entrevista que brindó a un medio de alcance nacional: “Nos hemos casado en plena pandemia con Marco. Lo menos romántico que hubo. Nunca salió a la luz, no lo había contado y nada como nos imaginamos en la vida”, contó.



Además, brindó los detalles del contexto que no fue planificado ni muy elegante por la espontaneidad del hecho: “Fue cero romanticismo. Con los pañales con barbijo pero así nos encontró, humanos. Los dos hemos sido personas con miedo al compromiso pero así hemos llegado. Tenemos una familia, hijos. Mi hijo Camilo también entró en su vida, no sé quién no tiene miedo al compromiso”, dijo.



También agregó que asistieron los testigos, no hubo invitados, no usaron anillos y les avisaron al círculo íntimo una vez que finalizó la ceremonia, volvieron al hogar y fueron recibidos por sus hijos.