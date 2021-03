Santi Amoedo continúa con el rodaje de Las gentiles

Inspirada en hechos reales, la sexta película de Santi Amoedo, Las gentiles, se rueda actualmente en Sevilla, España. Cuenta con un elenco de actrices debutantes y un relato que propone una profunda reflexión sobre las redes sociales y su influencia, directa, en la vida de aquellos que se inventan una nueva “realidad”. Diario Hoy dialogó con Amoedo para saber más de esta propuesta del director de El factor Pilgrim y Astronautas.

—¿Cómo surgió el proyecto?

—Está inspirado en un caso real que conmocionó a todos, y en ese momento recuerdo haber ingresado a las redes de una de las chicas que se suicidó y que eran completamente banales, como “me he pintado las uñas”, cosas muy triviales.

—¿No había indicios?

—Si indagabas más profundamente sí, de hecho los comentarios del día que se mataron se hicieron sobre una entrada frívola, porque no había compartido nada ese día, muchos de sus amigos entendían que podía suceder. Investigando en las redes encontré todo, de hecho en la película tendremos una escena que es copiada de algo que está en YouTube. La película habla del dolor de la adolescencia y de cómo algo que empieza como un juego termina de otra manera.

—¿Fue complicado encontrar a las jóvenes?

—Hicimos un casting abierto, donde se presentaron muchas jóvenes, y quedamos con cinco, dos protagonistas y tres secundarias, que entienden todo, porque yo soy de otra generación pero ellas lo han vivido, y de hecho una de las protagonistas ha conocido un caso similar.

—¿Cómo fue saltar de tu última comedia a este drama?

—Es una película dura, no sencilla, con otro presupuesto, más reducido, porque cuando menos dinero tienes más libertad tienes, de hecho en, teníamos a Oscar Martínez. Yo soy ecléctico en mis consumos de cine y realizando también, la anterior era más lúdica y esta me sale más de dentro o del corazón.

—La muerte está presente en tus últimas producciones….

—Curiosamente soy un tipo muy vital, pero debo reconocer que mi última película también partió de un familiar que se murió y al suceder esto se reveló que tenía otra vida, algo que nadie sabía. La muerte me interesa como autor o creador. Fueron creadas las dos historias consecutivamente, pero por cuestiones de producción se han demorado, ahora no sé si lo escribiría y no tengo ahora la suficiente memoria para saber por qué estos temas me interesaron tanto.



—Tal vez, en este caso, la película podría haber ayudado a concientizar aun más sobre la problemática…

—Sí, pero es verdad también que hace diez años esta película no se entendía y cuando íbamos a buscar financiación nos decían “pero a estas chicas no les pasa nada”, un día hablan del esmalte de uñas, y al otro se muere, no tiene mucho sentido. Al salir luego lo de la ballena azul, ahí comenzó el proyecto a entenderse más y ayudó a que hoy se pueda hacer.