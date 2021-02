El fuerte reproche de Amalia Granata a Robbie Williams en su reencuentro

Desde que en junio de 2019 fue electa diputada provincial por Santa Fe, Amalia Granata dejó su lugar en los medios y se abocó de lleno a su tarea legislativa.

La panelista, que por ese entonces formaba parte de Pamela a la tarde por América, se convirtió en una de las voces públicas más representativas contra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente se sancionó a finales del año pasado.

La diputada visitó este viernes el piso de Los ángeles de la mañana, el mismo día en el que celebra su cumpleaños número 40. En un recreo de su agenda política, Amalia repasó su carrera en los medios, con sus intervenciones más destacadas, alguna que otra pelea, y, como suele ocurrir, aquella noche con Robbie Williams que la lanzó a la fama y que cada tanto vuelve a estar en el candelero.

Según lo que contó este viernes en "LAM", estaba con un look muy informal en ese momento: “Yo caigo al hotel en jeans, zapatillas y una remerita blanca. En ese momento tenía 23 años, era flaquita, no necesitaba maquillaje, el pelo natural”, admitió Amalia, quien mientras esperaba al asistente fue sorprendida por el autor de “Angel”.

“Robbie se me acercó a hablar, se presentó, como si hiciera falta”, detalló. “Yo le dije que me había encantado lo de VideoMatch, pero que la próxima vez que visitara el país, tratara de conocer qué somos los argentinos, la cultura. Y él entendió que yo era profesora de baile, me agarró de la mano y me dijo ‘me encantaría que me enseñes algo’”, agregó.

“Hablamos un montón, aunque no lo crean. Pusimos un canal de música nuestra y estaba Fito Páez, él me preguntaba quiénes eran. Un divino total”, recordó. Al día siguiente, la invitó a ser su acompañante en el resto de su gira latinoamericana, pero ella no aceptó. Antes de despedirse, intercambiaron los mails para no perder la comunicación.