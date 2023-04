El impasse de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En la actualidad existen rumores fuertes sobre una crisis entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel que fue investigada y descubierta por la panelista y especialista en las noticias del corazón, Yanina Latorre. De esta manera, la también periodista reveló que la joven va a viajar con rumbo a Madrid donde estará por un lapso de 30 días para poder instalarse junto a su novio deportista que se encuentra en pleno desempeño de sus funciones.

Por su parte, el conductor del programa LAM, Ángel de Brito, puso un manto de realidad al revelar que los famosos tienen muchas complicaciones a la hora de trabajar porque sus abultadas agendas así lo marcan. Es decir, ella tiene que estar más en el viejo continente cuando antes solo dividía sus días entre Argentina y Estados Unidos a donde está instalado su estudio de grabación y la productora que lleva adelante su carrera profesional como cantante.

Yanina afirmó: “Es muy difícil que esté instalada en un mismo lugar. Ella está tratando de llevar todo para laburar. Ella graba en Los Ángeles donde tiene su estudio, pero ahora que tiene un mes en tierra firme, no elige Buenos Aires, elige con él”. Asimismo, la esposa de Diego Latorre también vislumbró que la canción Te pido de la exactriz de Violetta está dedicada a uno de sus exnovios llamado Sebastián Yatra. Para finalizar, Yanina exclamó: “Ese tema en particular se lo canta a un ex. Vayan a fijarse a ver a quién se lo está dedicando. Cuando ella canta el tema, cuenta que la llevó a cantar ese tema”.

Por último, se sabe que Tini está embarcada en lo que serán los conciertos internacionales que debe dar porque ya están pautados de antemano y además tiene entregas en relación a lo que será el adelanto de las grabaciones que serán incluidas en sus próximos trabajos.