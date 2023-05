El mal momento de Karina

La cantante Karina no está pasándola bien y brindó un video en sus redes sociales en el que dio a conocer el mal que la aqueja, que no es otro que los ataques de pánico. Dijo: “¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven, como me siento yo cuando leo 'QUÉ LE PASA', falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental”.

Además, afirma que es algo de lo que hay que ocuparse, pero que contó siempre con el apoyo de su familia, sus médicos, sus amigos y también de sus seguidores, que le demostraron todo el amor que le tienen. Así, este mal trance puede ser más pasajero.

Por otro lado, expresó en su cuenta de Twitter: “Te rompiste toda y trataste de remacharte', así me siento, como con las secuelas de haber hecho eso”.

Recordemos que la cantante vive de su música, no tiene otro empleo, y todo su sacrificio allí está puesto para poder ayudar a su familia, criar a su hija Sol.