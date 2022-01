El nuevo amor de Kim Kardashian

Hace unos meses, Kim Kardashian reveló que se separó del papá de sus hijos, Kanye West. Fue así que se refugió en la familia y el trabajo. Además, está terminado los estudios para convertirse en abogada.

Ahora, ella está comenzando un noviazgo con Pete Davidson, un humorista de Saturday Night Live, de 28 años. Juntos emprendieron un viaje por Estados Unidos. Se encuentran en pleno disfrute: salidas grupales, citas y la algarabía de los primeros tiempos.

La relación entre la mediática y Kanye West se encuentra áspera debido a que no logran consensuar los ánimos en torno al régimen de visitas. Por otro lado, el rapero fue detenido en la puerta del exhogar en común por un equipo de seguridad, cuando llegaba de la escuela con sus hijos. También advirtió que este hecho ocurrió porque el novio de Kim estaba en el interior de la propiedad. Esto fue desmentido por los voceros de la mujer.

En el presente, Kim está encargada de los gastos de la casa y cría a los cuatro niños. Ella y Kanye se han divido la fortuna cosechada en la sociedad conyugal. Además, Kim estudia abogacía, representa marcas de moda y está como productora ejecutiva del show que lleva a cabo junto a sus hermanas y madre. Es más, ahora tendrá una señal exclusiva y ya no será un reality más. Todo contará con la supervisión suya. Sucede que luego de casi dos décadas, la señal E decidió no renovar los contratos por falta de presupuesto, debido que no podían financiar las sumas que este clan solicitaba por mostrar el detrás de escena de sus vidas.