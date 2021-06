El perfecto David, en el 20° Tribeca

El perfecto David, película de Felipe Gómez Aparicio, tendrá su premiere mundial en el 20° aniversario del Festival Tribeca, en Nueva York. El filme fue seleccionado para participar en la Selección Oficial del Festival de Cine de Tribeca 2021, el cual tendrá un formato online y presencial del 9 al 20 de junio.



Producido por Oh my Gómez y Roberto Me Dejó Films (Argentina), en coproducción con Primo y Lamayor Cine (Uruguay), con guion de Leandro Custo y el propio Gómez Aparicio, trata la historia de David (Mauricio Di Yorio), un adolescente obsesionado con su cuerpo, quien es presionado constantemente por su madre (Umbra Colombo) para alcanzar la perfección física absoluta. Acerca de la historia del filme, su director Felipe Gómez Aparicio, cuenta que al igual que su protagonista, creció en un hogar de clase media alta en donde estaba siempre latente la preocupación por el qué dirán, por la mirada del otro. “Al igual que David, viví en carne propia la presión de una familia con cierta obsesión hacia un grupo de pertenecía deportiva, en mi caso al rugby. Un hogar empapado de machismo en donde tenías que sacrificarte en pos de mostrarle al mundo que eras un hombre de verdad”.



Agrega: “Los viajes a entrenarme para fortalecerme siempre tenían un efecto contrario: veía a estos hombres cuyo único objetivo en la vida era engrandecer sus músculos para destacarse en el rugby y yo, intuitivamente, sabía que no era la vida que quería”.



El perfecto David se proyectará el martes 15 de junio a las 20 y participará por el Premio del Público dentro de la categoría Tribeca Online Premieres (Tribeca en Casa) -una nueva sección del Festival en su reapertura- siendo la única representante latina en ficción de dicho segmento.