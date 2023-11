El presente de Robbie Williams

En los próximos días, la plataforma Netflix dará a conocer un documental sobre Robbie Williams para honrar su trayectoria. Es por eso que los seguidores y fanáticos están a la espera, ya que lo admiran por su carisma, su música y su personalidad. En el relato se ve todo lo construido por él, pero también el arduo presente que vive. Es más, en una de las confesiones que muestran en la promoción, se escucha: “Estoy hecho polvo”, en relación al presente que vive luego de haber superado sus adicciones, que lo acompañaron por muchos años de su juventud. Si bien sigue intacto en su talento y belleza, también la fama le ha valido algunos síntomas por los que se trata y no vuelve al ruedo tan a menudo, tan solo en presentaciones pequeñas dentro de su país de origen. Vale mencionar que antes de ser solista el hombre trabajó en la banda juvenil Take That, que supo llevarlo a la fama.

Ahora padece un agotamiento mental y lo que él llama “manopausia”, con síntomas como insomnio, imposibilidad de recordar, cambios de humor y pérdida del apetito. En su pasado, supo conquistar a muchas mujeres, pero también tuvo problemas con el alcohol y las drogas. Asimismo, reflexionó sobre la imagen deseada y el exceso de cirugías: “Creo que la imagen que la gente tiene de la cirugía plástica o del trabajo realizado se basa en malos ejemplos. No se dan cuenta de que la mayoría de la gente en la industria del entretenimiento se lo ha hecho, pero no lo sabrías: el 90 por ciento es bastante decente”.