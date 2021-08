El realizador WHO cuenta detalles de su próxima película

Causalidad es la nueva película del realizador conocido como WHO, quien, siempre inquieto, se embarcó en una aventura que lo llevó durante casi dos años a diseñar una producción cual mecanismo de reloj para lograr un anhelo profundo que tenía: filmar una película en un plano secuencia. Diario Hoy, además de participar oportunamente del rodaje, pudo ver la película y dialogar con WHO antes que otros medios.

Causalidad es una película sólida, y, en un punto, lo inédito de la experiencia de realización y rodaje la hacen un producto único en el panorama cinematográfico local, donde siempre se apuesta a producciones similares o de facturación simple. Esto demuestra que, cuando el empeño y la pasión van de la mano del profesionalismo; no hay impedimento para lograr en el país un producto de calidad, que a la vez resulte entretenido y atrapante para el espectador.

“El trabajo de un plano secuencia es muchísimo, porque primero tenés un guion, que al llegar a la locación tenés que readaptarlo, viendo las distancias, las locaciones. Y no podés hacer un corte, una elipsis, por lo que tenés que ajustar todo si la disposición es otra. Arranqué trabajando en la locación solo, con mi teléfono, a recorrerla, a caminarla, soñando con la película en base al guion. Todos los días iba a ver qué pasaba, cómo armarla”, relató WHO, sobre los primeros pasos para rodar Causalidad.

“Comenzamos a sumar a los actores, a los técnicos, al camarógrafo, en un punto esta experiencia fue increíble, armando una familia, sabiendo que entre todos la estábamos haciendo y cualquier error detenía todo. Hay momentos en los que podría haber cortado, imperceptibles para el ojo, pero supe que no sería la misma película. Y, de hecho, cada toma que hicimos fue una película distinta. Como pasa con el teatro, en la primera función es una cosa y luego comienza a mejorar. Fue un trabajo extenuante, cada día me llevaba una película y la fuimos puliendo”, agregó.

WHO es un realizador inquieto. Al frente de su productora, nunca paró de trabajar. De hecho, tras detenerse el rodaje de Causalidad por la pandemia, avanzó con otros proyectos que pudieron viabilizarse aún en confinamiento: “En el medio, esperando, hicimos una película con Emilia Attias y El Turco Naím sobre la pandemia; y otra en un hotel, trabajando en burbujas, con corte, que estamos editando”.

Sobre el origen de Causalidad reveló: “No hubo algo en particular, sino que era una necesidad de contar una historia de la que no esperes el final, que hablara sobre un tema que quería desarrollar. Y a partir de trabajarla entendí que necesitaba hacerlo en un plano secuencia. Uno decide contar una historia, no es que vi una noticia y a partir de ahí quise contar, sino que surge más de mis necesidades como realizador”.

En relación a cómo se conectó con los intérpretes, agregó: “El trabajo que hicimos con los actores, de construir con los personajes, fue increíble. Armé un listado de 100 preguntas para que me puedan responder; y así se creó el mundo o escenas que finalmente no están en la película, como el encuentro de personajes, relaciones. Todo se trabajó mucho para que sea lo más realista posible”.

Aun con Causalidad y otras dos películas pendientes de estreno, dijo: “Con la productora tenemos muchos desafíos, con otras películas que estamos haciendo. Queremos filmar pronto algo, a fin de año otra más, una historia real en forma de thriller para el año que viene”.