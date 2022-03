El regreso de Taika Waititi a la televisión

Ya está disponible en HBO MAX Our flag means death. Tiene como uno de sus impulsores a Taika Waititi (Jojo Rabbit, What we do in the shadows, Reservoir dogs). La serie seguirá las peripecias de Bonnet (Rhys Darby), un pirata gentil que matará con “amabilidad” a sus adversarios. Pero ante los malos resultados, sumará fuerzas con Barbanegra (Waititi). Diario Hoy habló con Waititi para saber más sobre delirante propuesta.

—Piratas y bucaneros deben ser un gran género con que divertirse, como ya lo venís haciendo en tus propuestas de “vampiros”, por ejemplo…

—Sí, y la verdad es que no sabía nada de los primeros años del 1700. Suelo meter en el mismo saco todos esos siglos con hombres en mallas y espadachines. Así que fue realmente interesante ver lo que estaba pasando, especialmente con el vestuario y los imperios agarrando todos los océanos. El lugar en el que está ambientado es un crisol de culturas y de gente; todos estos son vagabundos tratando de encontrar su camino en el mundo. Solo ver esas cosas cobrar vida fue algo realmente importante para mí. No era un gran fan de los piratas cuando crecía. Tendía a asociarlos con los disfraces de Halloween y las cosas tontas en las que los niños se meten. Luego llegó Piratas del Caribe que trató de hacer que los piratas fueran geniales y sexies, pero eso me parecía un mundo de fantasía. Cuando surgió esto, me entusiasmó mucho el hecho demostrando lo que sucede en el tiempo de inactividad, cuando no se está luchando con espadas y no se está asaltando barcos. Esas cosas son realmente interesantes para mí. Fue lo mismo con mi película de vampiros, What we do in the shadows; la idea era ver un trozo de vida real para los vampiros y lo mismo se aplicó aquí.

Queríamos hacer esta comedia de trabajo, en la que se ve lo que hacen los piratas cuando no están pirateando.

—¿Era importante evitar los clichés y estereotipos que a veces se asocian a los piratas?

—Mucho. Creo que este mundo es lo suficientemente ridículo como para además añadir loros y todos esos clichés. Habría dado un vuelco y se habría convertido en un sketch. Lo que me gusta de esto es que es una historia completamente formada, con personajes que tienen arcos, todos. Es hilarante, pero hay algunos momentos dramáticos muy buenos. Y trata de la idea de la crisis de la mediana edad y lo que le ocurre a la gente cuando dice ¿Es esto? ¿Esto es todo? Tenía sueños. ¿Esto es lo que puedo esperar de mi única vida?. Creo que todo el mundo tiene esos sentimientos, aunque no seamos lo suficientemente valientes para salir y ser un pirata, dejar a nuestras familias o hacer las cosas que Stede ha hecho.