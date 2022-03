El particular pedido de Pamela David

Desde hace varios años, la conductora Pamela David mantiene una fuerte rivalidad con la panelista Yanina Latorre. A raíz de esto, la conductora del canal y esposa de Daniel Vila (uno de los dueños de la señal de Palermo) realizó un pedido para no cruzársela en los pasillos del canal, ya que la panelista volverá al ciclo LAM, ahora por la pantalla de América.

El pedido de Pamela David fue el siguiente: según comentó el periodista Nacho Rodríguez, la conductora quiere que el programa de Ángel de Brito no se grabe en los estudios principales de América sino en donde se grababa 'TV Nostra', el programa que conducía Jorge Rial:

"La Dueña pisa fuerte en América y Pamela David pidió que Ángel de Brito no salga desde los estudios principales del canal sino desde el estudio de segunda que está en calle Gorritti", afirmó Rodríguez en su cuenta de Twitter.

En las últimas declaraciones de Latorre, ella aclaró que con Pamela David no tiene relación:

“Con Pamela David no tenemos relación. Igual debo reconocer que la última vez que me la crucé intentó hablar conmigo y yo me broté. Ja, ja, ja”, informó en sus redes sociales. "No sé si está todo bien, pero voy a laburar", respondió en otra entrevista cuando le consultaron sobre su vínculo con la ex-modelo.