El sorpresivo posteo de Maxi López: ¿todo bien con Wanda?

La tormenta que se desató dentro de la pareja Wanda Nara-Mauro Icardi, a raíz del engaño del futbolista con La China Suárez, trajo poderosos vientos de cambio en los vínculos que los rodean.

Según parece, toda esta movida produjo un efecto sanador entre Wanda y su ex, Maxi López, al punto de que días atrás reprodujo un posteo de su novia, Daniel Christiansson, ilustrado con un corazón, a modo de agradecimiento por participar del cuidado de los niños en esta etapa tan difícil.

Luego de ese guiño inesperado, por primera vez en años y tras una dura racha en la que no logró encontrarse con sus hijos, Maxi se refirió con buena onda hacia Wanda con una publicación cuyo texto es el siguiente:

"No puedo describir en palabras estas últimas semanas , después de muchos años tener la posibilidad de compartir todo este tiempo juntos hace que mi vida esté llena de felicidad. Me pone contento que podamos nuevamente ayudarlos a crecer junto con su mamá @wanda_icardi , el mayor regalo es una vida llena de paz , amor y serenidad para ustedes. Gracias @danielachristiansson que te bancas a estos 4 terremotos juntos siempre con tu apoyo incondicional y una sonrisa", escribió el ex futbolista.

¿Cómo tomará Mauro Icardi este intercambio de cálidos mensajes entre la madre de sus hijas y su ex? Después de todo, lograr la calma después de tantas tensiones sin duda será lo mejor para todas las partes involucradas.