El perdón de Mauro Icardi

Luego de una pelea por una infidelidad digital, Wanda Nara y Mauro Icardi se dieron una chance en el amor para apostar a la familia: la mujer confirmó la noticia en un posteo en su Instagram donde da cuenta de la reconciliación. Ahora, Yanina Latorre hizo trascender las palabras que el deportista le dedicó en una carta pidiéndole perdón y dando un paso al costado: “Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, solo tuve un error de pelot... Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, los que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que por el resto de mi vida no tenés nada para reprochar. No te das cuenta de que lo único que querés es divorciarte, también te dije que lo pidas, aunque en mi interior y mi alma sea lo peor que me puede pasar. Espero que disfrutes todo porque sé que no soy una persona de mier...”.

Por último, expresó: “Arruinaste todo por un chat de mier... que no significaba nada para mí. Estás ciega y ya ni podés ver más allá del teléfono. Solo mirás pelotudeces y mandás data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado de vos, pero soy real y sé que la gente cambia. Gracias por todo lo que fuimos. Gracias por las dos hijas que me diste. Gracias por darme el apoyo que necesité y perdón por ser la mier... que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te lo merecés, y si no es a mi lado, que encuentres dónde serlo”.