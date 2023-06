Elena López Riera estrena El agua en Espanoramas

El agua, de Elena López Riera, fue la película elegida para abrir la edición 2023 de Espanoramas, que hasta el 8 de julio se desarrollará en la Sala Leopoldo Lugones del teatro San Martín (CABA). El apasionante relato, que mezcla folclore y mitología con la vida de un pueblo donde el agua es una amenaza, le permitió a López Riera posicionarse como una gran promesa del cine mundial. Con ella hablamos en su visita al país.

—¿Cómo surgió el proyecto?

—Hasta ahora siempre trabajé como con cosas muy íntimas, muy personales, muy de mi pueblo, y mis tres cortometrajes también tenían que ver con ese pueblo donde nací, donde crecí, donde sigue estando toda mi familia, soy la única que se fue. A mí me criaron con esas historias y con esas leyendas y empecé también a observar cómo las nuevas generaciones, que es lo que me importa, viven con esa mitología, y ahí empecé a darle vueltas a la historia, a escribir.

—¿Cómo fue el trabajo con los actores profesionales, los jóvenes?

—Solo hay dos actrices profesionales en la película, que son Bárbara Lennie y Nieve de Medina, después es toda gente del pueblo. Fue muy hermoso, yo qué sé, es que yo tampoco era profesional. Cuando me preguntan esto, digo: “Bueno, es que yo tampoco sabía hacer películas”.

—¿Fue más fácil hacer sin saber?

—Era más intuitivo, o sea, yo no sé cómo se hacen las películas, y yo tampoco soy una profesional. ¿Cómo le voy a exigir yo a alguien que sea profesional cuando yo no lo soy? Yo no sé ni cómo se hace.