Eleonora Wexler: “Me interesó de esta serie todo lo que es la intimidad del manejo del poder”

El thriller psicológico original de TNT y Flow La mente del poder, protagonizado por Mike Amigorena, Diego Velázquez, Elena Roger, Rita Cortese, Michel Noher, Eleonora Wexler, Antonia Bengochea, y Carla Pandolfi, continúa con su rodaje y la veremos a mediados de año. La serie de ocho episodios es dirigida por Mariano Hueter y creada y producida por Pablo Flores y Nicolás Mellino. En exclusiva, hablamos con Wexler en el set de la serie para saber más detalles.

La propuesta cuenta la historia de Marcos Dorrego (Velázquez), un psicólogo que atraviesa una gran crisis personal: dos años atrás enviudó y se convirtió en un hombre autodestructivo y solitario, con problemas de ­adicciones y una mala relación con su hija Sofía (Bengochea).

Ante su necesidad de salir de esta oscuridad, decide dejar de analizar a un paciente muy importante, Víctor Noriega (Amigorena), quien acababa de asumir como presidente de la Nación. Esta decisión se ve impedida por un hecho inesperado. Lauren Gautier, una misteriosa paciente, le revela a Marcos saber mucho sobre su vida personal y lo amenaza con develar un secreto escondido en su pasado si no logra conseguir la renuncia del nuevo presidente. Este hecho forzará al analista a volver a tratar a Víctor y seguir el juego de Lauren, mientras intenta descifrar quién es esta mujer y a qué organización clandestina pertenece.

Antes de La mente del poder, Wexler fue una de las participantes de la producción, también de Flow, que se vio por Canal 9, Familia de diván, una comedia dramática protagonizada por Carola Reyna y Boy Olmi y creada por Ariana Saiegh y Gonzalo Arias, que refleja las complejidades de la vida familiar luego de una separación. Wexler fue una de las invitadas de la producción, junto a Inés Efrón, Teo D’Elia, Nora Cárpena, Martín Seefeld, Martín Slipak, Cecilia Dopazo, Rubén Stella, Marta Lubos, Héctor Díaz, Diego Reinhold, Laura Cymer, Fabio Di Tomaso, Antonio Birabent y Alexia Moyano.

Además, en 2023 presentó El testamento de María, de Agustí Villaronga y Enrique Juncosa, acompañada por la música en vivo de Fernando Albinarrate, autor de la misma, así como del diseño sonoro; la producción artística de Juan Iacoponi; el diseño de vestuario de Ana Sans; el diseño de escenografía de Jorge Ferrari; y el diseño de iluminación del director Julio Panno.

—Estás trabajando en una serie que tiene vínculos, aunque es ficción, con la realidad...

—Si bien se planteó que no tiene nada que ver con la política de la Argentina, ahora salvedad, casualmente tiene que ver con un presidente que nunca estuvo relacionado directamente con una historia política y una primera dama que tampoco está relacionada absolutamente con la política.

—¿Casualidad? ¿Qué pasó?

—Yo te puedo decir que cuando filmé La valla fue meses antes de la pandemia...

—Por favor, cuidado con lo que elegís.

—Bueno, entonces, de alguna manera sucede. Lo mismo no, esto va a salir un poco más adelante, saldrá a mitad de año. Está todo muy fresco ahora. A mí lo que me interesó de esta serie es todo lo que es la intimidad del manejo del poder, hay algo de la infinidad de estos mundos, de estas personas, que uno lo ve como siempre en una función social. Acá es el marido, la mujer el que trabaja en el medio, ¿qué pasa?, ¿qué vínculos tiene ella?, ¿qué le pasa?, ¿qué quiere gestionar? O sea, está detrás de él, ¿qué iba pasando con ese vínculo? Todo tiene que ver con algo vincular, porque también el mundo de Marcos es el mundo de la lista del presidente, quizá lo conoce de antes, quizás fue la que se lo recomendó. Él también tiene que ver con algo vincular, todo este mundo enorme que pareciera de personas tan importantes y poderosas, ¿dónde están las falencias? ¿Dónde está la divinidad? Eso es lo interesante de esta serie para mí y apareció ahora, claramente.

—Ya habías trabajado con Mike...

—Sí, en Vecinos en guerra. Era otra vida, pero para mí era otra vida donde estaba yo, donde estaba Mike y cuando le encuentro. Yo me divertía muchísimo con Mike y era una comedia comedia. En este caso son personajes muy diferentes, pero hay algo del encuentro cariñoso amoroso, me encanta eso. Me encanta Mike, me encanta lo que está haciendo aparte. Trabajamos bastante juntos, pasábamos las escenas, ver qué quería contar cada uno, qué le pasaba a cada uno dentro de la relación a medida que van a pasar los capítulos. Me resulta fácil trabajar con él, hay algo que, nada, lo miro y hay algo que está bueno, él me espera, entonces eso lo agradezco un montón.

—Estás terminando el año con la serie, pero ¿cómo viene el 2024?

—Estoy terminando con esta serie y tengo un proyecto de teatro, que todavía no lo puedo contar, porque falta una integrante del equipo, hay que terminar de cerrarlo. Es una comedia negra, cosa que me divierte profundamente, dije: “Pare de sufrir este año en teatro”, vamos, este año se acabó. Necesito salir de esto. Y se está estrenando una película en mayo, que es la que hice con Alejandro Agresti, Lo que quisimos ser. Creo que la estrenan, así que, bueno, por ahora estoy con eso. Tengo posiblemente una serie para una plataforma para marzo, pero todavía no se cierra mucho nada porque no se sabe qué va a pasar con todos nosotros.