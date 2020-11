Eliseo Barrionuevo: “Rent abrió la puerta a un cambio y disfruté mucho estar ahí”

El talentoso actor es uno de los intérpretes argentinos del policial inglés Riviera, protagonizado por Rupert Graves y Julia Stiles, rodado en parte en la Argentina. Diario Hoy dialogó con él para conocer más detalles de su trabajo.

—¿Cómo llegás a participar en Riviera?

—Surgió el año pasado, me llamó Pablo Ini, director de casting, para contarme que había un par de personajes para una serie extranjera. Preparé los dos que había, sabía que había una diferencia de edad entre ambos, los hice, y unos días después de varias audiciones me llamaron para avisarme que quedé.

—¿Fue distinta la experiencia?

—Es una experiencia maravillosa, que uno no sabe cuándo la va a volver a repetir.

—O no, tal vez esto abra puertas…

—Claro, en realidad te iba a decir que desde hace un tiempo me direccioné hacia lugares que no esperaba. Tengo representante en Madrid, en Londres, voy a buscar uno en Los Ángeles. Era impensado que vengan a buscar acá intérpretes argentinos para las series, pero de a poco se está abriendo, empezando a cambiar y por suerte tuve la suerte de estar en estos primeros cambios.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Yo siempre tuve en claro que quería ser actor de teatro, teniendo presente el cine porque me enamoré de la actuación a través de las películas que veía. Quería tener una formación en teatro, donde hay una técnica a aprender y por eso me inscribí en la UNA, e hice cursos afuera. Empecé a trabajar en teatro en Los sensuales, de Alejandro Tantanián, y al mismo tiempo ingresé en Rent, que cambió los musicales que vinieron luego aquí. Yo no tenía mucha idea sobre musicales, pero Rent abrió la puerta a un cambio y disfruté mucho estar ahí. Siempre combiné, me interesé en el cine, haciendo películas independientes, comerciales, acá, en Chile, en España, hice televisión, siempre me interesé en intercalar las propuestas sin decir no a nada.