Erik Hayser: “Las venas abiertas de América Latina se convirtió en el estandarte de la construcción de este personaje”

Un elenco de grandes estrellas, integrado por Erik Hayser, Alejandra Ambrosi, Mariana Seoane, Alejandro de la Madrid y Angélica Celaya, protagoniza Preso N°1, serie que Telemundo Internacional estrenó en reemplazo de La reina del sur. Para saber más del proyecto, diario Hoy habló con Hayser, quien encarna a Carmelo Alvarado, un hombre de origen humilde y valores inquebrantables que, gracias a su carisma e inteligencia, llega a convertirse en el presidente de México.

—¿Cuándo vas a ser presidente en la vida real? Ya te tocó varias veces encarnar a uno...

—La respuesta es nunca. No son unos zapatos que sintiera que pueda o quiera llenar, siempre me encontraré del lado artístico porque es el que llena mi alma. Sin embargo, tengo la intención de seguir contando historias que tengan que ver con movimientos políticos y sociales porque me parece necesario. Creo que nuestra Latinoamérica está completamente ávida de cambios, está necesitada de mandatarios y mandatarias que hagan las cosas de otra manera y el hacer un thriller político como Preso N°1, nos invita a reflexionar sobre todas esas cosas que necesitamos que cambien para tener la Latinoamérica que nos merecemos.

—Entonces, ¿buscás que tus proyectos, más allá del entretenimiento, tengan ese otro costado de reflexión?

—Completamente, esa es una de las razones por las que elijo personajes y proyectos, no lo concibo de otra manera, porque para mí el arte transforma y tiene una manera de tocar a los espectadores como ninguna otra cosa. Me parece que no es solamente una elección, creo que actores y actrices debemos ser responsables con el mensaje que estamos llevando, no que sea nuestra principal tarea, pero es indiscutible que nuestra voz llega, nuestra voz toca. Si podemos no solamente entretener y sembrar algún granito de arena para que este mundo sea mejor, pues es lindo hacerlo.

—¿En qué momento de tu vida te llega Carmelo y cómo fue componerlo? Tuviste algo de inspiración con personajes del Río de la Plata…

—Fue muy emocionante, porque es un personaje que oscila entre diferentes ámbitos y situaciones muy extremas en diferentes tiempos. Esto nos llevó a tener muy claro el viaje que iba a tener el personaje y qué queríamos decir en cada una de estas etapas. Para mí fue fundamental acercarme a varios libros. En particular, a libros que hablaran de los diferentes presidentes de mi país, como Los presidentes, de Julio Scherer. Después encontré muchas cosas en el personaje que me recordaban al Che Guevara y leí una biografía que me pareció muy completa, la de Paco Ignacio Taibo II. Después entendí que esta historia no hablaba sólo de México, sino de Latinoamérica, y ahí es cuando me acerqué a Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, y se convirtió en el estandarte de la construcción de este personaje, porque no solo contamos la historia de Carmelo, sino la historia de esta Latinoamérica tan lastimada, violentada, ensangrentada.

—Preso N°1 continua en Telemundo tras La reina del sur, pero saliendo de los lugares comunes de la producción reciente, ¿qué aportaste para que justamente se corriera?

—Para mí era necesario, porque la televisión había caído en ese momento en proyectos similares que de verlos se me estrujaba el alma de ver cómo se seguía retratando la realidad de mi país y la de muchos países latinoamericanos, y de alguna manera este thriller político nos invita a ver a esos héroes con los que yo crecí, que todavía no eran estos antihéroes, porque pensamos que son héroes pero no, Carmelo es un hombre de ideales, de derechos, de verdad y que quiere ver un país mejor. Es como volver a ver esas historias que veíamos de niños, pero con todo este ritmo, esta nueva propuesta de una televisión actual, mejor contada, en formato cinematográfico, es la primera que rodó Telemundo con lentes anamórficos, apostamos a cosas novedosas y creo que eso se siente y hace que tres años después de haberla hecho sigamos hablando de la serie y su triste actualidad.

—¿Cómo vivís este boom y transformación de los proyectos y el idioma castellano llegando a zonas inimaginadas? ¿Hay un techo?

—Espero que no y que nos dure muchos años todavía, hay que aprovechar que la ola está aquí y surfearla lo más que se pueda, y responde a que hacemos las cosas muy bien en Latinoamérica, y no sólo en México, creo que, por ejemplo, el 50 por ciento de las cosas que veo son de la Argentina, por la manera en la que se aborda los diferentes contenidos. Creo que hacemos las cosas bien en Latinoamérica, y que el fenómeno del streaming no solo nos ha obligado a buscar nuevas historias, sino también a producirlas con una mejor calidad, y creo que esta competencia y boom ha sido bueno para todos, porque ha permitido que lo que hacemos en nuestros países se vea, se reconozca y gusta porque está bien hecho, así que espero que dure por muchos años más.

—Participaste de la versión latina de El marginal. Si tuvieras que elegir otro show o película de Argentina para su remake, ¿cuál sería?

—Hay una película increíble que he visto hace poco y es El rey del Once, de Daniel Burman, me encanta. Y tengo la fortuna de estar haciendo con él Cecilia, y espero que la vida me permita seguir construyendo con él. Esa película se me hace hermosísima y, si yo pudiera hacer una remake de esa película, diría que sí con los ojos cerrados.