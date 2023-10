Escándalo entre Belén Francese y Andrea Rincón

El programa PH (Podemos Hablar), que tiene a Andy Kusnetzoff como conductor, comenzó su nueva temporada y ya tiene una primera y fuerte polémica. Se conoció que Belén Francese y Andrea Rincón protagonizaron un fuerte cruce durante la grabación del programa que saldrá este sábado. Ocurre que en un momento Francese confesó que una noche Andrea “se la quiso levantar”, lo que generó la reacción de ella, que respondió: “Yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar”. Y agregó: “Además, me parecés horrenda. Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes toda esta anécdota”. Según el periodista Ángel de Brito, Rincón agregó: “Lamento romperte el corazón, pero jamás te tiré onda. Lo único que vos querés es pegar un portal”. Por su parte, el portal Primicias Ya se logró comunicar con Belén Francese y ella les expresó: “Creo que ella no está bien... Prefiero ni nombrarla y le deseo pronta recuperación. Es una mujer desequilibrada, totalmente”. Vale señalar que además de ellas dos, el resto de las invitadas son Graciela Alfano, Sol Pérez y Sofía Jujuy Jiménez.