Estrenaron documental que denuncia el agobio sufrido por Britney Spears

Framing Britney Spears es el nombre del reciente documental de la serie The New York Times Presents, que se vio hace unos días a través de la plataforma de streaming Hulu y la señal FX, revelando el control absoluto del trabajo artístico de Britney Spears por parte de su padre Jamie. Si bien en el especial no se entrevista a ninguno de los dos, el relato se construye a partir del testimonios de quienes formaron parte de su círculo íntimo. Samantha Stark es la que lleva adelante el documental, y, en parte, lo que muestra es que la cantante nunca se opuso a que alguien fuese responsable de vigilar y administrar su vida. Además de estos puntos, Framing Britney Spears pone en el centro de la escena al cada vez más grande movimiento conocido como #FreeBritney, organizado espontáneamente por fanáticos de la artista que desean que ella pueda disponer de su libertad plenamente, no sólo en lo financiero.