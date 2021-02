Natália Lage: “El placer es algo de lo que se debe hablar”

Natália Lage estrena nueva temporada de Hard, el próximo 21 de febrero en HBO, donde encarna a Sofía. Diario Hoy habló con ella en exclusiva para Argentina.

—¿Habías visto la serie original? ¿Buscaste puntos de contacto con ella?



—No la había visto y cuando me invitaron la busqué. No me gustó, no digo que era mala, al contrario; pero pensé que iba a quedar demasiado atrapada en esa visión de la historia y nuestra versión es diferente, la adaptamos a la realidad de Brasil. De las seis temporadas originales, nosotros hicimos tres. Está condensada, es dinámica y con humor. Tratamos de tener mucho más contacto con el universo del porno: investigamos, hablamos con gente como Erika Lust, que hace un porno más feminista; tuvimos la participación de actores profesionales del porno real, que nos dieron apoyo.

—HBO viene hace un tiempo deconstruyendo, en series como Hard, O Negocio, Magnífica 70, imágenes establecidas sobre la sexualidad femenina, y también pone a la mujer en el centro. ¿Cómo ves esto?



—Pienso que hay que hacerlo cada vez más. La industria porno en Brasil es muy fuerte, en internet es lo primero que se busca; pero aún es un tema del que no se habla, no es común escucharlo en un bar. El placer es algo de lo que se debe hablar sin prejuicios. Que HBO tenga la valentía de hablar de este universo me enorgullece, y además con mujeres fuertes. Durante mucho tiempo hemos sido acompañantes, o si se les daba protagonismo se lo hacía con características masculinas, como Lara Croft. Creo que es importante que se hagan estos contenidos para repensar ideas, especialmente en Brasil, donde parece que hemos retrocedido 20 o 40 años en los últimos cuatro. No sé si podía decirlo, pero ya lo hice.