“El actor un día come faisán y al otro día se come las plumas”

Uno de los más populares actores argentinos de todos los tiempos, Gastón Pauls, comienza el 2021 plagado de proyectos. Al ciclo de la TV Pública, Dos solos, en donde entrevista a diferentes personalidades, suma Seres libres en Crónica TV, un valiente programa.



Pero estos desafíos no le bastan a Pauls, quien dialogó en exclusiva con diario Hoy desde una locación de John Lennons, nueva propuesta cinematográfica de José Cicala, en la que también actúan Eduardo Calvo, Malena Guinzburg, Luciano Cáceres, Griselda Sánchez, Pachu Peña, entre otros. En John

Lennons se contará cómo el personaje de Pauls será el artífice de un engaño que tiene, nada más y nada menos, que a John Lennon como figura central, sirviendo de excusa para revisitar los años ochenta con su música y delirio presente en cada uno de los personajes.

—¿Cómo es volver a la actividad con todo? Es decir: una película, más un programa de televisión.



—En este momento complejo humano mundial, muy delicado, de mucha incertidumbre, estar trabajando es una bendición; lo recibo con mucha humildad porque no está ocurriendo mucho ni muy seguido, entonces estoy agradecido. Estas son dos cosas muy distintas. La película es una comedia, que tiene que ver con los años ochenta, con divertirnos. De hecho, estoy agitado porque vengo de bailar en el camarín, disfrutando. Por otro lado, algo completamente distinto; porque la película es, en este momento, seguramente un juego. Estoy jugando, disfrazado con un grupo de actores a quienes respeto, admiro, quiero, hace mucho tiempo: Luis Machín, Luciano Cáceres, Malena Guinzburg, Eduardo Calvo, Javier Parisi, el Lennon oficial. Es potente, es fuerte, grabamos con Nito Mestre, son como regalos, Por eso digo: “Que esto esté pasando, que haya laburo, con gente que respeto y quiero está buenísimo”.



Regresamos con una comedia y en este momento, para alivianar un poco. Cuando leí el guión que me acercaron Griselda Sánchez y José Cicala, y entramos en cuarentena, deseaba que se hiciera para alivianar un poco. Porque estamos en un momento difícil, nadie sabe qué va a pasar. Lo del pasado no vuelve, yo no creo que vuelva eso como lo conocíamos. Ojalá que lo que venga tenga algo de esto, el juego, que lo perdemos, los adultos y los niños, que no entienden nada del mundo que le proponemos los adultos.

—Porque además el actor está acostumbrado a altibajos en su carrera, pero no a esto de no poder planificar nada…



—Claro, el actor está siempre acostumbrado a eso, desde que tengo uso de razón. Y me lo decían actores grandes, me lo decía Pepe Soriano: “El actor un día come faisán y al otro día se come las plumas”. Lo hablé con muchos, Carlín Calvo me decía: “Un año tuve 60 puntos de rating y al otro no me llamaba nadie”. Ya estamos entrenados, pero esto va mucho más allá de una cuestión laboral; esto que estamos viviendo es una cuestión emocional, intelectual, espiritual, decís “a dónde vamos”. Qué será este mundo. Entonces más allá del entrenamiento que tenemos como actores, en el sector esto está más agravado. Ni hablar de otros sectores que están peor. Pero no hay ficción, no se están haciendo películas, el teatro está viendo cómo salir adelante con los números; entonces estar jugando es una bendición.

—¿Qué te atrajo de la locura?



—Lo que más me atrajo fue la idea de zambullirme en una absolutamente nueva, la película tiene un determinado tipo de humor absolutamente absurdo y hasta irreal. Me parece que la búsqueda que está haciendo José Cicala es muy personal. De hecho, los primeros días hacía el personaje en determinado tono, y él me pedía que lo haga más arriba. Y todo es como una especie de sin sentido, un absurdo, con un cuento que se cuenta a lo largo de la película, pero con un nivel de delirio actoral, visual y de relato. Es muy raro e interesante y dije: “No voy a juzgar” y acá estoy divirtiéndome mucho.

—¿Cuáles son tus recuerdos sobre la época?



—Yo soy del ’72 y empecé a escuchar a Lennon con los Beatles. No estaban juntos, pero mis hermanos mayores y mis viejos escuchaban los Beatles. Me acuerdo de los temas que me gustaban: Yellow Submarine, o Michelle o Yesterday, temas que me encantaban. Y me acuerdo a mis ocho años la muerte de él, cuando leí en el diario, cuando vi la tristeza de mi viejo. La película transcurre en el ochenta, tiene que ver con ese momento de la historia y tiene un mensaje muy lindo por debajo, en relación a la orfandad, a la soledad. Lennon para mí sigue siendo un referente en un montón de sentidos, más allá de lo artístico, lo es en cuanto a lo humano y a lo intelectual.

El recuerdo de un clásico del cine nacional

—Hace poco se reunieron con parte del elenco, pero, ¿qué recuerdos tenés de Nueve Reinas?



—Para todos los que hicimos la película es un regalo, además, un homenaje a Fabián Bielinsky, que era un amigo y siempre me da un sabor agridulce que él no esté y se siga pasando, 21 años después, la película y que él no pueda disfrutar todo lo que sigue generando. Siempre me da tristeza, siempre pienso cómo se fue tan rápido, y sobre todo un amigo. Lo de Nueve Reinas me sigue impresionando: que 21 años después siga generando lo que genera y que en un punto, tristemente y lamentablemente sea tan actual. En relación a gente cagándose entre sí, a bancos que un día están y al otro no están, que siga siendo tristemente tan humano, que el pez más grande se come al más chico 21 años después.

Un nuevo desafío

Mientras disfruta del clima festivo del rodaje de John Lennons, Pauls recuerda su debut en Crónica TV de Seres Libres, un programa sobre adicciones, en el que abrirá un espacio para ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando una situación semejante en la actualidad. Además, contará con una entrevista central a artistas que atravesaron la experiencia.



—Este 2021 lo empezaste con muchos proyectos…



—Es todo mucho en un momento en donde además Seres Libres es un programa en vivo, con notas grabadas. Está buenísimo, estoy agradecido. Es un momento de mucho movimiento, porque estoy con la película, el estreno de Seres Libres, el programa de entrevistas para la TV Pública y emiten Nueve Reinas.