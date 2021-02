Luciano Moura tras una serie de una vigencia única

Todos los miércoles a las 23 Atreseries emite la producción brasilera Trece días lejos del sol, una miniserie que narra la lucha de clases tras el derrumbe de un edificio. Diario Hoy dialogó con Luciano Moura, su director, para conocer más detalles del programa que también se ve en AtresPlayer.

—Si bien el programa tiene un tiempo, dialoga con la actualidad de la región, con miles de relecturas…



—Cuando pensamos en cómo sobrevivir en los escombros y las posibilidades de hacerlo eran mínimas; había alguna idea de cómo se podía estar en los subsuelos, con un bolsón de aire que permitiría vivir por un tiempo. Y luego imaginamos cómo iban a encontrarse de nuevo en el mundo con los cambios que sucedieron. Los actores que en un comienzo tenían problemas trabajaron para salir, modificando hasta las jerarquías que allí había. Creo que hoy con todas las series distópicas que hay, el programa dialoga con ellas y nos inspiramos en muchas de ellas.

—¿Recordás alguna?



—De las más variadas y muchas que no tenían nada que ver, como The Walking Dead, que en las primeras temporadas había una mirada sobre el cambio de las estructuras; o películas que también analizaban esto. Estaba el caso de los mineros de Chile, con una batalla campal arriba para ver quién era importante y quién no, y a quién pondrían en la televisión. Mientras ellos se morían ahí abajo, todos querían sacar una ventaja sobre ellos. El pueblo arriba era una cosa y el pueblo abajo era otra. Muchas películas de catástrofes también las vimos para ver cómo se comporta la comunidad, el gobierno y los políticos, ante ellas. Nuestro desafío fue hacer algo, que por presupuesto es de aventuras y tensión, pero depositando mucho en las relaciones entre las personas y también con el poder. Abajo cambió todo, no eras cómo antes eras.