Greys Koch: “Para ser una verdadera artista sobre el escenario hay que formarse”

Es una mujer esbelta que todo lo puede y así fue cumpliendo los desafíos y sueños que se le presentaron en su trayectoria profesional.



Greys Koch dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, como modelo de Alta Costura para diseñadores de primera línea como Marcelo Pendola y Roberto Piazza.



Tiempo después, inició los estudios relacionados con la misma área, como asesoría de imagen, personal shopper y producción de moda. De esta manera, comenzaron a llegarle otras posibilidades laborales como conductora radiofónica y panelista en la pantalla chica, pero también como actriz de cine y teatro comercial e independiente.



Asimismo entabló una relación profesional con Moria Casán, que se convirtió en su madrina artística y la invitó a integrar diversas obras del género revisteril que la diva encabezaba. Sin dudas, ambas se preparan para un gran desafío inclusivo como lo será el programa basado en la estética drag que las tendrá en la televisión prontamente. En diálogo con Diario Hoy, la artista bautizada como “La mujer maravilla” repasó su trayectoria y reveló las bondades de su presente.

—A lo largo de tu profesión pudiste trabajar como modelo, actriz y bailarina, ¿cuál de todas estas aristas preferís y por qué?



—Me encantan los tres oficios, porque para ser una verdadera artista sobre el escenario hay que formarse. Es decir, saber actuar por si obtengo un rol humorístico o dramático; mientras que si trabajo como vedette debo pisar las tablas con absoluta seguridad. A lo largo de mi carrera tuve dos profesoras y coreógrafas que me exigieron mucho para capacitarme y que pudiera dar lo mejor de mí.



—Dada tu performance en una pasarela para una ocasión especial, te bautizaron como “La mujer maravilla”. ¿Qué podés contar al respecto sobre este mote que te pusieron?

—Siempre digo que la persona que vio en mí a la mujer maravilla fue el diseñador argentino Marcelo Pendola. Sucedió que una tarde estábamos tomando mates en su atelier y allí me preguntó si me animaba a caracterizarme como este personaje de cómic. Por supuesto que mi respuesta fue positiva, entonces fue un placer lograr la interpretación, así pude presentarme en la Comic-Con en Argentina. Por este hecho, me hicieron una entrevista que me abrió otras puertas laborales.

—¿Qué características tiene tu versión del clásico personaje?



—Es un cómic y tiene un traje que está diseñado de forma exclusiva por Marcelo Pendola. Este modelo es único, no tiene réplicas, está hecho a medida con cristales Swarovski. Es similar al que lucía Linda Carter en la serie estadounidense. Creo que la gente se sorprende gratamente al verlo, pues es como una obra de arte.

—Tenes una figura privilegiada, ¿cuáles son los secretos para estar en forma?



—Requiero una dieta estricta en alimentos libres de gluten porque soy celíaca. Por otro lado, entreno cinco días a la semana, tomo mucha agua, y efectúo otros tratamientos estéticos. Además uso cremas caseras que produzco en el interior de mi hogar. Para los que estén interesados, muestro mis rutinas en mis cuentas de redes sociales. Allí están los secretos de la rutina física que realizo.

—En este momento inusual que transita la humanidad, las actividades del espectáculo sufrieron un freno y regresaron con una apertura paulatina. ¿En qué proyectos estás inmersa en la actualidad?



—Este año continúo con mi programa de radio, y, por otro lado, estoy preparando un streaming con la producción, titulado Copycat, cuya fecha aún está por confirmarse. Además, estoy inmersa en la segunda temporada de mi programa erótico. La primera puede disfrutarse desde YouTube.

Sobre un reality esperado por todos



Hace tiempo ya que se viene anunciando el esperado reality que tendrá a Moria Casán al frente de una carrera de drag queens, un probado formato que tiene a Ru Paul como exponente con gran éxito en todo el mundo, y que la diva ya ha llevado al teatro en varias oportunidades en diferentes escenarios de todo el país. Greys Koch será parte del envío en el que drags de todo el país se presentarán ante Moria, y ella, junto con jurados invitados rotativos semana tras semana, elegirán a la mejor.

—¿Vas a estar en el nuevo programa de Moria?



—Si bien aún no tiene fecha debido a la pandemia, formaré parte del programa Moria´s Drag Night, que quizá se emita por la TV Pública. Contará con la conducción de la “One” y un elenco conformado por grandes artistas en este hermoso proyecto novedoso e inclusivo. Pronto tendremos más novedades al respecto.