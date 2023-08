Facundo Escudero Salinas estrena Fragmentada

Fragmentada, de Facundo Escudero Salinas, es una lograda propuesta que ha­bla sobre cómo los secretos pueden irrumpir en el momento menos esperado y socavar la realidad. Protagonizada por Jazmín Stuart, César Bordón y Beatriz Spelzini, entre otros, diario Hoy dialogó con el productor y director para saber más detalles.

—¿Cómo fue el proceso de inicio del proyecto de Fragmentada?

—A fines de julio de 2017 nos enteramos de que abría un concurso del Instituto de Cine, y con Nicolás Münzel Camaño, mi socio, nos propusimos presentar un proyecto. Así que escribí la película durante agosto, mientras él preparaba todo lo referido a producción y la presentamos. En febrero de 2018 nos enteramos que habíamos sido seleccionados y entonces comenzamos a presentarla a diferentes laboratorios y festivales: viajamos a La Paz, Cartagena, La Habana, Sitges, Valencia y Tallin con el proyecto antes de filmar.

—¿Siempre pensaste en Jazmín como protagonista?

—Sí. Incluso luego de posponer el rodaje por la pandemia (el rodaje estaba planeado para abril de 2020) y retomarlo al año siguiente para volver a posponerlo, esperamos que Jazmín terminara de rodar la nueva temporada de El jardín de bronce, porque no podía pensar en otra persona que pudiese reemplazarla. Tenemos grandes actrices de su generación por suerte, pero Jazmín reúne todo lo que quería y necesitaba para el rol, es única y el resultado final dice lo mismo.

—¿Cuándo entendiste que la clave para que la narración avanzara era la configuración de personajes im­perfectos y contradictorios?

—Desde el inicio. Así fue la génesis de la historia, yo armé la historia desde el personaje, cuando la definí a Irina -el personaje que interpreta Jazmín-, su mundo interno y el externo, a partir de allí se armó la narración casi por sí sola. Ese personaje está en una situación personal y laboral complicada, y ponerla en esa situación hacía que el arranque y su camino fueran atractivos para la audiencia.

—¿Y cuándo que el género policial/thriller era el más indicado para seguir de cerca a estas mujeres de tres generaciones luchando por lo que quieren?

—Desde el inicio, quería seguir el camino planteado en películas como Testigo fatal (1990) y El ­silencio de los inocentes (1991), que son dos películas que tuvieron un fuerte impacto en mí desde chico.

Jazmín Stuart habla sobre su personaje en la película

Irina es el nombre del rol que encarna Jazmín Stuart en Fragmentada, un personaje contradictorio, fuerte, una mujer policía que buscará saber la verdad sobre la desaparición de la hija de su amiga, con quien se reencontrará después de un tiempo. La actriz contó en exclusiva a Hoy detalles de su rol en la ópera prima de Facundo Escudero Salinas.

—En Fragmentada componés un personaje superrico en todos los sentidos, contradictorio, que se anima a meterse en un universo masculino en el cual le dicen: “No tenés que seguir, avanzar”... Habla de ser madre sola, que es algo complejo y rico.

—Sí, porque además tiene algo interesante que es como este trío de distintas generaciones, que son el personaje de Beatriz Spelzini, que es mi madre, y a la vez estoy yo en el medio y después está mi hija preadolescente, y hay toda una trama como de secretos que hay en la historia familiar que si no se dicen igual se traslucen y hay como un destino del cual no se puede escapar. Eso me encanta.

Hay algo de la repetición, de la repetición de los errores, generación tras generación, y qué se supone, está todo el tiempo la pregunta: ¿qué se supone que tiene que ser una mujer? ¿En qué se tiene que meter? ¿En qué no? Es muy interesante.

Y después el personaje en sí mismo, Irina, es muy rico porque es una mujer que arranca la película muy endurecida, como blindada. Es esta mujer que cría a su hija sola, que es policía, que vive en la ciudad, que tiene que vivir con mucha violencia alrededor y cuando vuelve a su lugar de origen, en la montaña, donde vive su madre, ahí de a poco hay algo que empieza a romperse y empiezan a aparecer un montón de cuestiones emocionales del pasado. Y no por eso deja de ser la mujer aguerrida que es, tiene fuerza, pero una fragilidad inmensa, y creo que eso es muy lindo de actuar, cuando hay capas, está bueno.