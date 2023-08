Una crisis que se avecina

De forma reciente, la farándula internacional ha presenciado la ruptura entre celebridades que tenían relaciones amorosas de ensueño. La primera fue la de la española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro, que luego de tres años y un compromiso anunciado con videoclip incluido terminaron su vínculo.

Ahora otra separación se avecina y está dada por los rumores de distanciamiento entre Bad Bunny y Kendall Jenner que habrían tomado rumbos distintos y esto fue descubierto por sus fanáticos que pusieron manos a la obra para hacer una investigación. Sucede que ambos artistas fueron vistos por separado, cada uno en su vida pasándola muy bien entre amigos, con familia o en sus trabajos pero sin mostrarse en conjunto.

Ahora la modelo de 27 años y protagonista del reality show The Kardashians está de vacaciones y no pierde el momento para mostrar las postales de su viaje donde pasea, navega y va a la playa además de captar imágenes de flores que le ha regalado dando mensajes subliminales de un posible cortejo. Por su parte, también fue vista en una discoteca ubicada en el viejo continente a pura danza con el jugador de fútbol Kylian Mbappé. Asimismo el cantante también hizo de las suyas al mostrar una fiesta donde se encontraba junto a una canción con la frase Where she goes que narra las vicisitudes de una ruptura y el olvido posterior.

Los rumores continúan en crecimiento porque el hombre pasó unos días en soledad en su viaje mientras que la chica también lo hizo junto a sus amigos. Los seguidores de las redes sociales además de estos datos dieron a conocer que el famoso publicó una serie de canciones muy nostálgicas que dan a entender que no transita su mejor estado emocional. Por otro lado, hay un grupo de admiradores que afirman que ellos solo viajaron con destinos diferentes porque sus agendas así lo marcaron además se los vio muy cerca en un viaje que hicieron con destino a Puerto Rico. Allí conocieron a sus familias políticas. Hasta el momento estos tortolitos no han emitido ninguna opinión sobre el asunto.