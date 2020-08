Fantasía, dragones y estafas en los estrenos de la semana

Alegan a Cinear, en su programa jueves de estrenos: La maldición del guapo y Matar al dragón. Se trata de dos producciones disímiles entre sí y en las que se destaca Paula Sartor en la primera y Jimena Monteoliva en la segunda. Diario Hoy dialogó con ambas para saber detalles de las propuestas.

Paula Sartor dijo sobre el estreno: “Mi personaje, si bien es secundario, acompaña mucho a Humberto (Gonzalo de Castro). Hice de una camarera que está en relación con el protagonista y me tentó mucho ir a España para participar del rodaje. La película muestra las fortalezas y debilidades de cada personaje. Rocío es madura, sabe lo que quiere, tiene el vínculo con el protagonista, le duele lo que le pasa. Se da cuenta de a poco de las mentiras de Humberto y eso ayuda al arco dramático del personaje. Él es un actorazo, pero también un gran tipo, fue amoroso conmigo, desde un principio, muy gentil. Hizo que todo fuera cómodo, desde los ensayos.

Entablamos la complicidad que sirvió para hacer las escenas, me sentí muy cómoda trabajando con él, uno tiene miedos, pero esto es fundamental para trascender. Todo el elenco y Gonzalo y Ginés fueron maravillosos. Me acompañaron y a mí me enriquece mucho poder trabajar con ellos”.

Por su parte, Monteoliva comentó: “Cuando el guion llegó a mí era realista, todo transcurría en un country y una villa miseria, y a mí me gustaba que sea menos realista. Estaba buscando algo mágico. Como había una bruja, quisimos contar un cuento de hadas y ahí apareció lo distópico: gente sepultada por el mundo de la perfección, a los que mantienen adormecidos con esta droga. Junto con Georgina Preto, que es la DF, con Catalina Oliva, que es la directora de arte, y con Sandra Fin, directora de vestuario, armamos esto, que fue muy difícil porque era todo desde cero. Utilizamos algunas referencias a The Handmaids Tale para vestuario y hablamos con Santiago Caruso, ilustrador, que sumó un diseño del mundo recreado por Oliva. Vengo de la producción, y sé cómo optimizar tiempos. El rodaje se dividió en dos mundos y dos locaciones, que Catalina con tapones los convirtió en otros espacios. Si hubiésemos tenido más presupuesto hubiésemos agregado animación”.

Mas Estrenos

CON NOMBRE DE FLOR

Un cuerpo travesti viejo, escorzado, que dispara la necesidad de mantener viva la memoria de una comunidad diezmada, censurada, adoctrinada, negada. Carina Sama relata en primera persona las vivencias que compartió con Malva y entre ambas entrelazan la información necesaria para reposicionar la diversidad sexual. En Cinear.

SCHURJIN, EL PINTOR

Un nieto reconstruye la historia de su abuelo pintor: una figura reconocida internacionalmente que el paso del tiempo olvidó. La película de Martín Vaisman habla acerca de la poca memoria del pueblo argentino sobre la cultura y sus artistas, pero también sobre lazos inquebrantables. Ciclo DOCA en la web Cultura en Casa de Buenos Aires.