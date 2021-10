Federico Palazzo: “La identidad es lo más sagrado que tenemos los seres humanos

El próximo jueves llegará a los cines Yo nena, yo princesa, película inspirada en Yo nena, yo princesa: Luana la niña que eligió su propio nombre de Gabriela Mansilla, en el que se narraba cómo Luana logró el primer DNI para una niña trans. El filme está protagonizado por Isabella G.C., quien interpreta a Luana, pero también recorre su propia transición. Diario Hoy habló con Palazzo para conocer detalles de esta propuesta, con un gran elenco y una interpretación excelsa de Eleonora Wexler, como la madre de Luana.

—¿Cómo fue introducirse en esta historia tan potente con tanta responsabilidad?

—Entendí que para estar a la altura de las circunstancias no solo tenía que quedarme con lo expuesto en medios y redes, además de leer el libro de Gabriela, donde está todo el relato de los involucrados; sino que tenía que seguir investigando. No me alcanzaba el vastísimo material. Gracias a Gabriela pude meterme en su familia, conocer cosas que no están escritas, sus sensibilidades, sabores, olores, el brillo de sus ojos, entendiendo dónde iba a poner yo mis acentos; porque esto no es un documental, y más allá de que tiene la aprobación de la familia, es una adaptación cinematográfica. Allí encontré el punto de tratar de lograr que la película tuviera los elementos para transitar esa búsqueda de identidad, que es lo más sagrado que tenemos los seres humanos, la identidad.

—¿Fue complicado encontrar a quienes te iban a acompañar en el proceso?

—Fue un proceso muy angelado en muchos aspectos, porque haber encontrado a las personas indicadas... Tal vez fue tan profundo todo, que las personas terminaron encontrándonos a nosotros. Y no sólo en lo técnico, en la música, edición, fundamentales para terminar la tarea de un director; sino también los actores, que tienen una búsqueda compulsiva por la verdad, en la interpretación, en lo que nos rodea, en lo que fui a buscar en esa familia. Así fue que cuando terminé de encontrar el tono de la película, terminamos de encontrar con la producción a los actores.