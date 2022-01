Fernanda Callejón dijo que Cecilia Roth fue su amor platónico

Fernanda Callejón estuvo invitada al programa que Moria Casán conduce en Canal 9, y como no podía ser de otra manera, las confesiones en el sillón de la One fueron explosivas.

Sin pelos en la lengua, Casán le preguntó si había tenido un flirteo con la actriz Cecilia Roth. “¿Sabés que no?”, le respondió Callejón con tono de decepción. “Fue un amor platónico”, siguió.

“Cecilia fue platónica hasta que la conocí, tuve que filmar con ella y encontré una hermana de la vida. Viste cuando te enamorás de cómo te mira el otro, o estoy enamorada de vos por cómo soy yo cuando estoy con vos. Eso pasa en todo nivel de la vida. Yo me enamoro”, dijo la actriz.

“Cómo no te vas a enamorar de la gente que tiene buena vibra”, agregó Moria. Y Callejón concluyó, sin más vueltas: “Sí me he dado besos con la Roth, me he besuqueado con la Roth y con la Brédice”.