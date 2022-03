Flora Alkorta se suma a las denuncias contra Fabián Gianola

Horas después de que se conociera el procesamiento contra Fabián Gianola por abuso sexual, otra mujer se sumó a la lista de denunciantes. Se trata de la guionista Flora Alkorta quien trabajo con él en "Mar de Fondo".

En diálogo con Ulises Jaitt en "El show del regreso" la guionista relató: "Un día (Gianola) llegó y me estampó un pico, de la nada, o sea, no tenía nada que ver la situación, en absoluto, con la que nos saludábamos. No era mi pareja. Le di un empujón y lo estrolé contra la pared y dijo ‘perdón, perdón, perdón’ y a partir de ahí laburamos súper bien, nunca más pasó”.

Alkorta agregó que “por desgracia las mujeres estábamos acostumbradas a ese tipo de cosas” y que ella “por suerte” pudo reaccionar ante la actitud del actor pero que “por supuesto que no todas las chicas pueden”.

“Lamentablemente es lo que tenemos que vivir a todas. Yo la verdad es que después me arreglé con él y trabajamos dos años, pero tenía que marcar límites con él y con un montón de tipos en la televisión”, explicó en diálogo con “El Show Del Regreso”, ciclo que conduce Ulises Jaitt.