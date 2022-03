BTS, Olivia Rodrigo y Billie Eilish, los primeros shows confirmados en los Grammy

La gala de los premios Grammy, que se realizará el 3 de abril en el MGM Garden Arena de Las Vegas, ya cuenta con sus primeros shows confirmados. Entre los artistas que se presentarán esa noche se encuentran la cantante y compositora Billie Eilish, el grupo pop juvenil coreano BTS, las cantantes Olivia Rodrigo y Brandi Carlile, el rapero Lil Nas X, y los Brothers Osborne.

Así lo informó oficialmente la Academia de la Grabación, organizadora de esta entrega de premios que, como es habitual, eligió entre muchos de sus candidatos a la hora de darle forma al espectáculo que será conducido por Trevor Noah, según consigna el sitio Variety.

La siete veces ganadora, Billie Eilish dirá presente en siete rubros gracias a su tema "Happier Than Ever", entre ellos, a la grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación pop solista, mejor álbum pop vocal, mejor video y mejor película musical. En tanto, el grupo BTS competirá por la mejor actuación de dúo/grupo pop por "Butter".

Por su parte, Lil Nas X, quien ya acumula dos estatuillas, buscará esta vez quedarse con el galardón a la grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor video musical por "Montero (Call Me By Your Name)" y a la mejor interpretación de rap melódico por "Industry Baby".

En tanto, Olivia Rodrigo tiene serias chances de alcanzar su primer Grammy debido a que competirá en siete categorías: grabación del año, canción del año y mejor artista pop en actuación en solitario, por "Licencia para conducir"; álbum del año y mejor álbum vocal pop por "Sour"; mejor video musical por "Good 4 U"; y mejor artista nuevo.