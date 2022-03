Claudio Belocopitt reveló detalles de la lucha de su amigo Gerardo Rozín frente al cáncer

Ayer por la noche, el empresario Claudio Belocopitt, actual presidente de la Unión argentina de la salud y CEO de Swiss Medical, estuvo de invitado en el programa LAM para recordar a Gerardo Rozín, su amigo y socio.

En la entrevista brindada a Ángel De Brito, Belocopitt dio detalles del proceso que vivió su amigo Rozín en su último año y las decisiones que tomó en el transcurso de la enfermedad que padecía pero primero aprovechó a detallar como fue que se conocieron:

“Nos conocimos porque en una nota, él estaba hablando mal de los empresarios de la salud, y yo lo llamé y le dije que me parecía que estaba diciendo muchas boludeces. Entonces me invitó al programa. Ahí discutimos mucho, y lo primero que me llamó la atención, es que escuchó. Gerardo escuchó la otra campana, se tomó el tiempo de charlar y de encontrar otra óptica. Y ahí nació una relación que después se transformó en trabajo, y a partir de ahí hicimos una amistad muy fuerte. Mucho más allá de lo laboral, éramos muy amigos”, detalló.

Más adelante, el empresario recordó con dolor el momento en el Rozín se enteró de la enfermedad y la reacción que tuvo tras la triste noticia:

"Cuando le detectan la enfermedad, hubo una cosa muy impactante, él cambió tremendamente. Gerardo tuvo en claro desde el primer día lo que se venía, y me dijo: ‘Vamos a hablar con toda claridad de lo que viene’. Tuvo una fortaleza en los once meses que duró, que fueron increíbles", afirmó el empresario.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si sabía por qué Rozín había decidido mantener su estado de salud en la intimidad, Belocopitt le respondió que la decisión fue tomada para resguardar a sus hijos:

"Yo le dije, '¿por qué no das una nota?' Y él priorizó que no quería que sus hijos vivan todo lo que significaba un año de esto, hecho muy público. Prefirió mantener esto hasta el final, de la forma más privada. Y ahí quiero agradecerle a todos los medios, que lo han cuidado”, afirmó muy conmovido.