Gaspar OM: “La vida me cruzó con muchos titanes de la música”

Tras varios adelantos en forma de singles con sonidos para deleitarse, Gaspar OM presentó oficialmente: Alta lucha en vivo, el álbum completo con un show junto a la Killombanda, que ya se puede disfrutar en todas las plataformas digitales. Diario Hoy habló con el músico en exclusiva.

—¿Cómo fue tu conexión con la música durante el confinamiento?



—Si bien hace algunos años que estoy confinado en el estudio; por mi trabajo de productor, no sólo de mi música, sino de varios artistas de distintos géneros; definitivamente me pegó fuerte en varios aspectos personales. En la música me encontró muy concentrado; ya hace un año que estamos con esto, con canciones mías y de intérpretes del under, que forman la flora y fauna del reggae y de la música urbana. Así que medio en esa, mucho trabajo a distancia, mucho Zoom y laburándola día a día.

—Porque, si bien estabas acostumbrado, después no tenías el salir para poder despejarte…



—Desde que empezó la pandemia estoy bastante encerrado. Decidí esa estrategia para cuidarme, cuidar a mi familia y hasta a mis clientes en mi estudio. Hay cosas que virtualmente se hacen más difíciles, pero se puede. Así me enfrenté con mis propios fantasmas, como nos pasó a todos. Y viendo de reinventarnos, porque no se puede parar, y me sigo refugiando en la música.

—Antes de Alta lucha en vivo sacaste algunos sencillos, ¿cómo vivís este momento?



—Hace dos años vengo sacando singles de Alta Lucha, que fue mi último disco en vivo, con colaboraciones de varios artistas, que ese fue el “chiste”; el de encontrarme con artistas de renombre internacional, otros del under, amigos, y otros amigos que descubrí en el hecho, yendo desde Manu Chao a Princesa. Un encuentro de guerreros sucedió.

—Con tu mirada de productor, claro…



—Sí, definitivamente, con esa diferencia del under y las megaestrellas, porque así me muevo. Yo empecé con Umbanda, y con ellos estuve muchos años. Después seguí solista o con Killombanda. La vida, y todavía me cuesta saber por qué, aunque creo que es poner corazón a todas las cosas; me cruzó con muchos titanes de la música y muchos de mi ídolos, con quienes tengo una amistad musical y pudimos desarrollar muchas cosas. Sigo invitando a que escuchen Alta Lucha. Hace meses, en diciembre del año pasado, pudimos presentarlo en vivo, con un streaming; y ahora lo lanzamos como disco, sin retoques, así como se escuchó en vivo. Alta Lucha en Vivo se puede escuchar por Spotify y ver completo en Youtube.

—¿Cuál es el desafío de sacar el mismo material en vivo ahora?



—Yo soy de la era del CD y del Vinilo; y ahora, por mi actividad, mi familia, mis hijos, me conecto con lo nuevo. En este caso, estamos trabajando el concepto “alta lucha”, y el disco va por otros carriles que el disco de estudio. Soy independiente, artesanal. Es un laburo familiar, literal, porque trabajo con ellos. Y Alta Lucha en Vivo tiene el mismo orden del disco, con una banda detrás, mi banda Killombanda, que es parte también de mi cultura. Por mi trabajo con Umbanda, que fue mi escuela y una plataforma donde empecé y nunca paré.



—¿A qué le das “alta lucha” todos los días?



—El concepto, desde el vamos, desde que empecé a desarrollar el disco, parte de empezar a imaginar duelos con esos titanes, de la vida en general, todos los que aparecen en el disco y yo también. Somos trabajadores de la música y empezamos a jugar con las “contiendas musicales”. Pero también, una época de la humanidad única que no tiene precedente en muchas cosas. Si bien hay muchos temas compuestos antes de la pandemia, estaban dialogando con algunas cuestiones; porque la magia de la música es que no tiene pasado, presente o futuro, y muchos conceptos se resignificaron.