Gaspard Ulliel: semblanza de un actor y modelo que brillaba en la pantalla

El miércoles pasado una noticia entristeció al mundo del cine: el actor Gaspard Ulliel falleció a los 37 años, luego de un accidente de esquí que había sufrido el día anterior en La Rosière, una pista situada en el sureste de Francia.

Según la investigación que se lleva a cabo para determinar las responsabilidades del accidente, el actor colisionó contra otro esquiador en la intersección de dos pistas: Azul Tetras y Gellinote. La fiscal que entiende en la causa afirmó que Ulliel acababa de desviarse a la izquierda, probablemente para unirse a sus amigos que estaban en la pista Gellinotte. Luego golpeó con un esquiador lituano de unos cuarenta años, quien salió ileso del accidente y declaró recientemente ante las autoridades.

Del relato se desprende que el choque entre ambos no fue muy violento, pero que el actor no llevaba casco, a diferencia del otro esquiador. Los investigadores revelaron que no hubo una velocidad excesiva como tampoco comportamientos inadecuados por parte de los involucrados. “Este accidente es muy triste, pero las circunstancias son bastante simples, no hay una complejidad particular”, expresaron.

Gaspard Ulliel, que comenzó su carrera a los 20 años, era un actor que estaba realizando una excelente carrera no solo en el cine, sino también en la moda. Fue el rostro de las publicidades de la fragancia masculina Bleu de Chanel. También trabajó para la firma Longchamp, y fue portada de la revista Vogue Francia en el número de enero de 2007 junto a la modelo holandesa Doutzen Kroes.

Ganador de dos premios César, tenía una gran proyección internacional luego de haber protagonizado exitosos largometrajes como Hannibal, el origen del mal; o Saint Laurent, la biopic del célebre modisto en donde hizo el papel ni más ni menos que del mismo Yves Saint Laurent.

Pero antes de Hollywood, Ulliel había triunfado en el cine francés. Luego de actuar en varios proyectos, logró una gran popularidad junto al director Jean-Pierre Jeunet y la actriz Audrey Tautou (Amélie) en el film Largo domingo de noviazgo, gracias al cual ganó su primer César a mejor actor revelación. También fue parte de la película Solo el fin del mundo, del director canadiense Xavier Dolan, con la cual se adjudicó el segundo premio del cine en Francia.