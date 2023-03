Gran Hermano: entre nominados y mensajes de los exparticipantes

Cada vez falta menos para que se sepa quien será, finalmente, el nuevo ganador de esta edición de Gran Hermano 2022/2023. Este se llevará 15 millones de pesos y una casa. Allá lejos y hace tiempo parecen haber quedado las primeras galas, las primeras eliminaciones de los participantes y el debut de esta edición: el 17 de octubre del año pasado. Porque ahora quedan apenas cinco participantes; y la final, como se sabe, será entre cuatro.

Vale recordar que, hasta el domingo último, dentro de la casa también se encontraban dos familiares de los participantes: Rodolfo, el papá de Nacho, y Valentina, la hermana de Marcos. Toda la semana pasada cada hermanito estuvo acompañado de un familiar. La eliminación de ellos se fue dando de a uno por día, a excepción de los últimos dos que se quedaron algunos días más.

Así las cosas, esta semana fue la última gala de nominaciones y quedó establecida la placa de mañana. Al momento de la votación, cada hermanito justificó, como cada vez, su voto. Así, por ejemplo, Romina le dio dos votos a Camila. Y argumentó: “Te das cuenta cuando alguien quiere arreglar las cosas, o generar un conflicto y dejar mal a la otra persona. Tengo 35 años, soy grande y me doy cuenta de las cosas, de la energía de una persona. No sé si son celos, competencias, pero son cosas que no me gustan. Y hoy se lo terminé diciendo todo en la cara porque siento que miente. Hoy lo digo porque me gusta decir las cosas segura”. Luego le dio uno a Marcos, justificando que no puede votar a Juli, su gran amiga dentro de la casa. Marcos, el principal favorito, votó a Julieta y a Camila.“Me encantan las nominaciones, ponerme linda, me encantan los miércoles”, dijo la actriz Julieta Poggio al entrar al confesionario. Y dio sus votos: dos a Camila y uno a Marcos. Luego de que votaran Camila y Nacho, la placa quedó definida con Camila, Marcos, Julieta y Romina. Vale recordar que Nacho, por ser el líder de la semana tiene inmunidad, y por ende, ya tiene un pie en la final. Y esta vez él no puede salvar a nadie de la placa, por lo que hasta el domingo, cuando se conozcan los resultados, nada se modifica respecto a los nominados.

En otro orden de cosas, las que sí se modificaron y cambiaron fueron las caras de los hermanitos, cuando, desde el estudio, Santiago Del Moro les informó que habría nuevos ingresos a la casa. Ellos pensaron que alguien entraría por la puerta, pero no. Eran, ni más ni menos, mensajes grabados que los exparticipantes les dedicaban a los que aún siguen adentro. Hubo de todo. Por ejemplo, una de las primeras en aparecer fue Martina, que dijo, pícara: “¿Se acuerdan de mí? Se habló mucho de mi personalidad dentro del reality, pero habría que ver la personalidad de muchos de los que quedaron ahí adentro”. Coti, por su lado, después de dedicarles buena onda a Camila, Nacho y Marcos, les dijo a Romina y a Julieta: “Para Romi y la Princesa: por lo visto les dolió mucho y no entendieron que esto era un juego. Veo que están muy preocupadas dentro de la casa por mí; les digo que estoy muy bien”.

Otro polémico fue Agustín “Frodo”. Él, que tuvo la oportunidad de reingresar y volvió a ser eliminado, autorreferencial como siempre, expresó: “Me parece que todavía no encontraron nada del juego de estrategias que dejé adentro de la casa, a ver si los que están adentro se atreven a decirles a los otros lo que piensan de verdad”. Juliana fue otra que les puso picante a los mensajes y desde la pantalla gigante les dijo: “Marquitos y Nachito, estamos haciéndoles el aguante con todo. Y el resto, mis amores, no se muerdan la lengua porque se van a morir envenenadas”. Por último, fiel a su estilo, Alfa comentó: “No importa quién cierre la puerta, pero este Gran Hermano lo gané yo. Este Gran Hermano es mío”. A todo esto, empieza la cuenta regresiva para la gran final, que tiene fecha estipulada para el 27 de marzo.