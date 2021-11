Guido Süller y una fuerte denuncia contra la serie de Ricardo Fort: “Directamente me obviaron”

En diálogo con radio Rivadavia Guido Süller criticó fuertemente a “El Comandante Fort”, serie producida por Star+. El mediático dijo que lo convocaron para la realización del producto, pero afirmó: “Estoy muy enojado y es vergonzoso lo que hicieron conmigo. Me hicieron dejar un testimonio, que no se paga, cuando lo están realizando millonarios que van a ganar (dinero)”, señaló y denunció: “Para mí es una estafa eso”

Süller se mostró dolido con la actitud que adoptaron desde la producción y explicó: “Me llamaron para el cuarto y último capítulo, pero debería haber estado en el primero, porque fui su primer amor, él tenía 19 años cuando nos conocimos”. También relató: “Me dijeron: ‘Vas a estar en medio de mucha gente, entrando a un museo y mirando la ropa de él. No tenés que hablar, tenés que estar viendo las cosas de Ricardo’”, aseguró y continuó: “¿Qué les pasa? ¿Piensan que soy idiota? ¿Yo voy a aparecer como si fuera un cholulo? Están todos locos”.

“¿Quién va a hablar de Ricardo a los 19 años? Nadie lo conoció, porque en esa época la homosexualidad se ocultaba. Él no era auténtico ni siquiera delante de sus hermanos o de sus padres. Con el único que era auténtico era conmigo. Los secretos que yo tengo me los llevaré a la tumba”, expresó Guido.

Por otro lado, también opinó sobre otros protagonistas que aparecen: “Algunos de los que testimonian son gente de la noche, perdida, gente que le proveía sustancias. Impresentables, me da vergüenza ajena que estén participando de esa serie.

Para finalizar Guido Süller sentenció: “Ojalá no vaya nadie a verla. A la gente le digo que no la vea. No existe, es un rejunte de basura eso”