¿Hay amor entre Ana Rosenfeld y Mateyko?

Hace apenas unos días se conoció una foto en la que están juntos Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko, sonrientes y disfrutando de una de las funciones que dio Luis Miguel en la ciudad de Buenos Aires. Tanto Juan como Ana comentaron la imagen publicada en el Instagram de él. “Con mi querida Ana Rosenfeld. Empieza el show”, escribió el conductor, en tanto que ella expresó: “Que placer ver al gran y único Luis Miguel con mi querido amigo. Gracias por la invitación”.

Así las cosas, los rumores de un posible amor y acercamiento entre ambos empezó a circular. Dado, además, que ya se los pudo ver juntos en otras salidas artísticas y culturales. Y la propia Ana, consultada por el portal Teleshow dio su propia versión de los hechos y explicó: “Somos amigos desde hace 30 años”. Y agregó: “Es muy difícil de explicar y de entender mi situación. Hoy en día estoy muy bien, saliendo y viajando con amigos. Me siento querida y cuidada”. Vale señalar que ella enviudó hace apenas dos años. “Aún no me imagino en pareja. Sí compartiendo momentos. Estoy rodeada de gente maravillosa que conocía pero no frecuentaba. Estoy descubriendo la amistad” ­deslizó. Fue en octubre de 2021 cuando falleció su esposo Marcelo Frydlewski. Estuvieron juntos durante 36 años.

Por el lado de Mateyko, él se separó hace algunos años de Naanim Timoyko y luego tuvo un noviazgo con una mujer llamada Teresa, pero hace ya tiempo que parece que ese vínculo se enfrió. ¿Habrá algo más que una linda amistad entre Ana y Juan?