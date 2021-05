HBO Max llega en junio a la Argentina

En un evento especial realizado para la prensa e influencers de la región, HBO Max, la nueva y esperada plataforma de entretenimiento que llegará en el mes de junio a la Argentina, presentó su programación y anunció sus próximos pasos en la región. La fecha final de arribo será el 29 de junio, con series, películas y programas inéditos, y un catálogo que incluye clásicos como El mago de Oz y Cantando bajo la lluvia, por nombrar solo algunos títulos.



Una de las principales novedades será la revolución que traerá, sin costo adicional, con el llamado período ventana de estreno en televisión de películas. Así, los estrenos cinematográficos de Warner llegarán 35 días después al lanzamiento en salas, lo que marca un antes y un después en la industria del cine. Además, el nuevo sistema será el espacio para que se presenten nuevas series como la precuela de Game of thrones, House of dragons, y contenidos de HBO como Succesion, Euphoria, Mare of Easttown, y clásicos como Los Soprano, The wire, Girls. Asimismo, producciones de otros estudios como Veneno, la revolucionaria serie española dirigida por los Javis, The choice y el éxito Doctor milagro, entre otras.



HBO Max se podrá disfrutar en toda la región con dos tipos de accesos, uno standard, utilizable hasta por cinco usuarios, y otro móvil, para experimentar en teléfonos y tablets, con una experiencia individual y única. Para incentivar la suscripción del público, ofrecerán episodios gratis de series y un período de prueba de siete días.



El costo de la plataforma será de 359 pesos para la función más simple, pensada para móviles y 529 pesos para la versión estándar.



Los socios de HBO en la TV Paga tendrán acceso libre al servicio y desde el 29 de junio dejará de existir HBO Go para dar paso a la nueva experiencia.