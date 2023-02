Icardi y los supuestos chats con una modelo argentina

Parece que se ha dado vuelta la tortilla. Al menos, durante algunos días. Porque los conflictos personales ahora parecen rondarle más a Mauro Icardi y no tanto a Wanda Nara. A pesar de su intención de estar lejos de los periodistas y programas de la farándula, está cada vez más en el centro de la escena.

Estas semanas, se deslizó en la prensa la supuesta intención del jugador de fútbol de solicitar la tenencia de las hijas que tienen en común con Wanda: Isabella y Francesca. Asimismo, de rebote, le llegaron los rumores de un encuentro fogoso entre su ex y el jugador de fútbol Keita Baldé, también excompañero suyo. Salió entonces a desmentirlos con una serie de historias y comentarios polémicos que luego borró, incluido un fuerte cruce con periodista español.

En una de esas publicaciones fue que se refirió a la esposa de Baldé como una “cornuda consciente”. Durante los últimos días se lo vinculó con la modelo Rocío Galera. Él dijo en la semana: “Estoy para algo más”. No fueron gratis sus dichos, porque ella respondió y él también.

Primero Rocío mostró los supuestos chats, donde él reacciona con algunos emojis a una foto suya y entablan un diálogo. Rocío le pregunta si le manejan las redes y le confiesa que le encantaría conocerlo. Él contesta que nadie le maneja nada y que le interesa pero que está en Estambul y pide privacidad”.

Fue ante la filtración de esos mensajes que Icardi manifestó que estaba “para algo más”. Consultada en televisión, la modelo dejó respuestas contundentes. Por ejemplo, expresó: “Ahora alguien lo va a desmentir, porque él está en medio de un divorcio, y no le conviene que se lo vincule con otra persona”. También declaró, sin pelos en la lengua: “Hay una persona que le está manejando las redes y lo está intentando cuidar y no lo está ayudando para nada (...) No me gustó, y la que está para mucho más soy yo. No tiene vínculo ni con su mamá ni su hermana y está divorciándose de su mujer, así que tan bien con las mujeres no le va”.

Vale recordar que durante los rumores del encuentro entre Baldé y Wanda, Icardi compartió una serie de capturas y en una historia escribió que solo le escribió a una “pobre cornuda”, por la mujer de Baldé.

Por su lado, el futbolista no tardó en responder. Otra vez volvió a utilizar su Instagram para opinar al respecto. Allí redactó: “Hola a todos. Escribo para desmentir rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar en mi nombre (...) No hablé con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito. Y vuelvo a repetir: hoy más que nunca reitero que estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram”. Cerró con un contundente: “Les mando un beso y pueden buscar fama en otra parte”.

Como si faltara algo, la modelo deslizó: “A Wanda la amo, me parece una genia, súper inteligente, y nunca tendría problemas con ella”. Frente a los comentarios de que lo que ella busca es solamente hacerse de un poco de fama, informó que eso no le interesa y que si así fuera hubiera aceptado el pasaje de avión que el futbolista le habría ofrecido para ir a verlo.

“Me dijo que allá se encuentra muy solo, que no tiene a nadie y que está luchando por la tenencia de sus hijas”, reveló . Mientras restan definir detalles y cuestiones pertinentes al divorcio, Mauro Icardi parece tener, también, otros asuntos urgentes que resolver y que no le estarían trayendo mucha paz en estos días. Esta historia recién comienza.