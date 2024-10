Iliana Calabró: “El Cantando fue una bisagra en mi carrera como lo es Perdida Mente”

Perdida Mente, la exitosa propuesta creada por José María Muscari, cumplió tres años en escena, en medio de una gira nacional, y todo su elenco celebró el suceso. Además, anunciaron la vuelta a la Calle Corrientes para principios de noviembre. Hablamos en exclusiva con Iliana Calabró, una de sus protagonistas, para conocer más detalles.

—Tres años de la obra y te sumaste a este éxito…

—Nosotras nos sumamos a esta segunda etapa que ya es larga, feliz, porque la obra no para de crecer. En un punto porque creo que ya era buena de su concepción y la supervivencia al aforo pospandemia, después llegamos nosotras en esta segunda temporada, después de Mar del Plata y Buenos Aires. Llegamos nosotras con el bagaje, capitalizando de todo lo que traía y con la posibilidad que nos dio Muscari de imprimir cada una algo nuevo a lo que quería, lo que traía, lo que quería aportar. Todas tenemos una manera de ver los personajes distintos a la del anterior. Seguramente si me tocase hacer Isabella sería otra, por eso esto de poder capitalizar el trabajo de las colegas, el poder imprimirle un tono nuevo al que se adaptaron también los dos baluartes de Perdida Mente a la nueva propuesta. De hecho, la gente que vio la versión original la volvió a ver, y la misma gente que vio a nuestra versión por ahí la vuelve a ver, porque eso es lo que tiene Perdida Mente, va transformando.

—Empezó el Cantando, y te nombraron mucho como diciendo “Iliana ganó el Cantando”, en tono de burla, pero vos lo ganaste y explotó tu trabajo…

—Yo gané, me lo gané en buena ley. Lo vi cuando empezó esta edición, no me divertí, no hubo nadie virtuoso, faltó show. Me encantó como lo manejó Florencia Peña, tiene mucha cintura. También recordemos que por ahí es gente nueva que por ahí nunca se presentó ante una cámara, gente que no tiene esa trayectoria que te da la pisada. Era distinto, tuve compañeros soñados, era un grupete con gente muy groso.

—Si te llaman, ¿volverías?

—En un momento Marcelo me escribió para decirme “vení a revalidar el título”. El título me lo gané y es mío, trabajé mucho. De lo que sí soy consciente es que después de 18 años que vengo tomando dos veces por semana clase de canto, me faltaba muchísimo como para mandarme, pero si no hubiera mandado no lo hubiera ganado. Así que la verdad que para mí fue una bisagra en mi carrera como lo es Perdida Mente. Es una obra que desde todo eso que durante tantos años vengo manejando, el humor, la comedia, el poder tener un toque más arriba imprimiéndole y pudiendo conmover al público llegando desde otro lugar. Rodeada por estas grandes actrices en esto que es la comedia dramática, que si bien la gente se ríe en este momento en ese esa vuelta de rosca contundente que tiene sobre el final, lo fundamental es poder pasar la pelota y que se vuelva con más energía y de eso se trata, así que la verdad feliz.